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習近平將首度缺席G20峰會 由總理李強代為出席

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
G20峰會即將於9日至10日在印度新德里舉行。 （法新社）
G20峰會即將於9日至10日在印度新德里舉行。 （法新社）

外交部4日宣布，大陸國家主席習近平將缺席9日至10日於印度新德里舉行的二十國集團（G20）峰會，改由總理李強率團赴會。這是習近平自2013年上任以來，首次缺席G20會議。外界指出，在過去G20峰會中，大陸多由國家主席出席，由總理代為出席極為罕見。

據美國之音近日報導，有分析人士表示，習近平若缺席將可能讓印度更有機會向全世界展示自己才是「全球南方」更合格的領導者。而如何幫助「全球南方」國家更好發展是印度為本屆G20峰會制定的主要議程之一。

分析人士還指出，習近平或缺席G20峰會可能也凸顯中印關係「已經觸底」。印度觀察家研究基金會（Observer Research Foundation）研究與外交政策副會長龐特（Harsh Pant）稱，「這無疑凸顯出印中關係非常脆弱。我認為（中國）在做出這個決定之前發生的很多事情也許也反映了這一點」。

報導提及，習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）日前於8月23日在南非約翰內斯堡舉行的「金磚國家」（BRICS）峰會時短暫會談，並表示要緩和雙邊關係。但會晤後，雙方的表述凸顯兩國關係依舊緊張。

另，報導還指出，有媒體分析，習近平缺席是不想讓印度成功舉辦峰會，試圖對莫迪造成打擊。不過，美國智庫哈德遜研究所南亞問題研究員龐德認為，「習近平的缺席與其說是印度的損失，不如說是中國的損失」。

龐德稱，「我不認為印度面臨任何問題，也不認為印度的外交影響力下降」。習近平參加與否都不會影響本次峰會的成功，以及印度要推進的議程。她認為，印度的外交影響力會因為這次峰會而增加。

龐德強調，印度一直是「全球南方」的重要成員，並致力於將自己打造成「全球南方」國家的領導者，相信這次峰會將是印度和莫迪的舞台。

中印2020年6月15日爆發邊境衝突後，雙邊關係就陷入僵局。印度近年參與以美國為首的四方安全對話（Quad），北京也認為，該組織（成員還包括澳洲和日本）企圖包圍和鉗制中國。

北京於8月28日公布新版官方地圖更進一步點燃與印度的邊境爭議，該地圖將印度宣稱擁有主權的土地納入其中，印度已就此向大陸提出了「強烈的抗議」。

印度 習近平 G20峰會 李強

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