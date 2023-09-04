「做活人實驗」侵華日軍731部隊暴行添新罪證 日方圖書館6頁「軍事機密」檔案公開

近日，731部隊軍醫協同犯罪又有新發現，為731在中國實施的細菌戰再添新罪證。今年8月5日，哈爾濱市侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館向社會首次公布《日軍哈爾濱第一陸軍病院原簿》。此後，731陳列館於日本學者松野誠開展深度合作，在日本國立公文書館又發現了6頁印有「軍事機密」字樣的檔案，為深化軍醫協同犯罪研究提供重要支撐。

據新華社報道，此次研究主要包括《關東陸軍病院將校高等文官職員表》《關東陸軍病院判任文官及相同待遇者職員表》，是由731陳列館與日本學者松野誠也合作，在日本國立公文書館館藏資料中發現的。

兩份職員表共有6頁，印有「軍事機密」字樣，是日本關東軍在1940年8月19日編製完成，記載了日軍哈爾濱第一陸軍病院、大連陸軍病院、奉天陸軍病院、牡丹江第一陸軍病院等24個陸軍病院的高等官職員名單。

其中，日軍哈爾濱第一陸軍病院擁有高等官編製35人，在崗30人，缺崗5人。此次研究還發現了日軍哈爾濱第一陸軍病院與731部隊在「新京農安鼠疫防疫」中合作的線索。1940年6月，在今吉林農安、大賚地區發生鼠疫，並蔓延至周邊地區，造成數千人死亡。

731部隊原隊員金子順一在論文《鼠疫效果略算圖》揭示此次鼠疫流行暴發源於731部隊實施的鼠疫細菌戰。二戰期間，731部隊曾以研究防治疾病和飲水淨化為名，在中國進行活人實驗、實施細菌戰。這次發現進一步表明日軍哈爾濱第一陸軍病院與731部隊關係密切，是731部隊醫學犯罪的延伸機構。

延伸閱讀：

日軍731部隊添新罪證：陸軍醫院參與活體解剖 原始檔案首次公布

原隊員揭日軍731部隊惡行：很多無辜孩子被解剖 自己也曾被實驗

文章授權轉載自《香港01》