陸國安部揭示美對華戰略「新兩手」：競爭+管控競爭

大陸國家安全部微信公眾號4日發文大談當前拜登政府對華戰略，指其具有明顯的兩面性特徵：「競爭+管控競爭」，並預期美國對華「競爭」一手更多更肅殺的手段恐怕還未祭出。

文章表示，近期，美國多名官員接連訪華，表示拜登政府無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤，願同中方保持溝通，維護美中正常經貿關系，推動兩國關係穩定發展。

與此同時，美方批准對台軍售案，提供對台軍事融資，繼續在涉藏、南海等問題上「挑起事端」，公開唱衰中國經濟。這些體現出拜登政府對華戰略明顯的兩面性特徵，即其操弄的「新兩手」。

大陸國家安全部表示，過去幾十年，美國對華戰略的「老兩手」是「接觸+遏制」；拜登政府的「新兩手」則是「競爭+管控競爭」。

「老兩手」—中美建交幾十年來，美國對華戰略的典型特徵就是「接觸+遏制」兩手並用，一方面拉攏中國融入國際體系、拓展同中國合作，另一方面悄然推進對中國的滲透遏制。

「新兩手」—百年變局加速演進，大國博弈成為國際政治主旋律，中美關係也進入新的軌道，美國對華新戰略日臻成型並呈現出新的兩手，即「競爭+管控競爭」。特別是最近一段時間，「新兩手」的特點相當突出。

文章指出，「新兩手」的新特點之一「競爭」一手，是美國對華戰略的主體部分。包括經濟層面的脫鉤斷鏈，政治層面的拉幫結派，安全層面的威懾圍堵，輿論層面的抹黑貶低，以及規則層面的約束鎖定等。

大陸國家安全部稱，無論是川普還是拜登政府，在這方面都毫不手軟、不斷升級加碼。著眼未來，美國對華「競爭」一手還遠並不止這些，更多更肅殺的手段恐怕還未祭出。

同時，「管控競爭」一手也很明顯。文章表示，「如果說『競爭』的本質是對華遏壓，那麼『管控競爭』則是對這種遏壓失控的管理。拜登政府自上台以來反覆提到的『護欄』、『底板』、『參數』等相關概念，最近常有耳聞的『去風險』而不是『脫鉤』等自我辯白，以及拜登政府一再作出的『四不一無意』等口頭承諾，都可歸入『管控競爭』一手。『競爭』是戰略性的，『管控競爭』則是策略性的，是為發動『競爭』服務的」。

至於為什麼美國要搞「新兩手」？大陸國家安全部認為，客觀原因是中美關係長期形成的高度複雜結構，更主要的是美國政府的三點主觀企圖：

一、妄圖通過釋放「混合信號」提供多元論據，增大對手的研判難度，這是美蘇冷戰期間的基本招式；

二、通過展現「自我克制」安撫對手情緒，防止對手「過激反應」，這在過去幾百年大國博弈史中也不罕見。

三、通過預留「對話窗口」拓展影響力渠道，爭取對手的有限合作。如果將中美這一輪互動放在美國國內金融風險上升、俄烏衝突久拖不決、全球氣變治理壓力驟升等背景下，就能對這「新兩手」特別是「管控競爭」一手背後的動機有更清醒認知。

大陸國家安全部強調，美國「新兩手」對華戰略注定失敗，因為歷史發展的時與勢不在美國一邊，中國也不可能按照美國的節奏行事，而是始終保持強大的戰略定力和戰略自信，堅持以「兩手對兩手」。

文章最後並表示，中國絕不會因為美國的幾句「漂亮話」放鬆警惕。「要真正實現『從峇里島到舊金山』，美國需要拿出足夠的誠意」。

大陸國家主席習近平與美國總統拜登上一次會面是去年11月峇里島G20峰會，今年G20峰會本月9日至10日將在印度新德里舉行，但日前傳出習近平不會出席。今年APEC峰會預計11月在舊金山登場，大陸國家安全部前述這段話似乎暗示，習近平是否出席或是否將再與拜登會面仍存有變數。