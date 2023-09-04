台青訪東莞深圳 看見歷史與科技創新

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
台灣學生在深圳比亞迪參觀企業。圖／台商優市網提供
台灣學生在深圳比亞迪參觀企業。圖／台商優市網提供

在夏日尾聲，來自台灣的30位學生、自媒體創作者以「大灣區城市」為主軸，透過數日走訪，以短視頻記錄所見所聞。日前交流團來到了東莞、深圳，透過年輕人的視角與鏡頭，走訪兩座截然不同的大灣區城市，了解發展進程與城市特色，感受東莞深厚歷史底蘊與傳統產業創新轉型，以及深圳創新科技實力與城市魅力。

來到東莞，第一站是位於虎門的海戰博物館、砲台了解當地人文歷史，接著走進松山湖科學展覽館、青創園區感受東莞的轉型創新。來自金門大學的宋秉恆對松山湖高新企業的發展表示感嘆，「松山湖的建設都很有規劃性，在人才與資源整合都很不錯。」

世新大學黃亭詠則表示，未來想接觸的是文藝產業，感覺在松山湖如果有一些想法與創意都可以實現，轉化成市場上的產品，「這裡也有很多台商前輩可以引領一步步邁向夢想。」

接著，一行人來到科技之城深圳，參訪深圳比亞迪、港科大深圳研究院，了解深圳在產學研的發展，也來到南頭古城、人才公園了解深圳的新舊文化交融。

「沒想到在深圳還有一座古城」來自高雄的洪楷軒表示，南頭古城保留了歷史文化的痕跡，打造出文藝濃厚的創意街區，像是有黑膠唱片行、潮流餐飲小吃與文創小物，也能看到在這裡有許多藝術性的展覽、演出，也令人聯想到高雄的駁二藝術區，將新舊文化交融，並以「文創」的概念，保留傳統的同時，創造出新一代的文化視角，也透過這一次旅程，感受到大灣區不同的城市底蘊。

「在新能源產業上，深圳在科技發展得相當好，無論在哪個領域都有許多人才。」金門大學范語宣透過比亞迪，感受到深圳在科技發展上的速度，看到了很多新技術與企業致力在交通的發展，其中，對於企業將環保與科技融合的做法，讓人感覺科技能使世界能更好。

參觀完港科大深圳研究院後，台灣學生們發現許多科技深入生活的案例，金門大學張瑞保表示，「像是阿茲海默症，確定診斷會需要一定時間，透過科技的研發能夠很快檢測出來，可以及時治療，無人送貨的部分也令人印象深刻，透過AI能夠減少人力的成本。」

深圳 金門

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