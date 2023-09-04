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香港民主黨籌款晚宴 被迫告吹

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港民主黨主席羅健熙。(取材自臉書)
香港民主黨主席羅健熙。(取材自臉書)

香港民主黨原訂九月四日舉辦籌款晚宴，先後預訂兩家宴飲場所，最後被以不同理由拒絕提供場地。被迫臨陣取消晚宴，民主黨人說已面臨財困，是否擇日另訂暫未決定。

香港政黨，習慣以晚宴形式籌集經費，以及在集會和街頭行動時募捐，來維持政黨運作。香港民主黨主席羅健熙說，上月初向近六十間食肆（餐廳）發電郵，希望訂場舉辦晚宴，有超過十間表示願意承接，直至臨近晚宴，才突然以不同奇怪原因，甚或不提供任何原因，而拒絕提供場地，質疑食肆可能受到外來壓力。

在接近九月四日籌款晚宴前，民主黨先預訂在尖沙嘴馬哥孛羅香港酒店舉辦晚宴，但上周四收到酒店通知，要取消預訂，據說對方沒有提出理由。

其後香港民主黨改訂啟德郵輪碼頭聯邦宴會中心四日晚籌款晚宴，但三日早上收到宴會中心職員通知，說在颱風蘇拉吹襲後，玻璃有裂痕要維修，需暫停營業，因此晚宴被迫取消。

香港民主黨去年曾三度嘗試舉辦宴會，但預定場地後分別被以疫情要清潔、煤氣或冷氣抽風系統故障等理由加以拒絕，晚宴最終延遲到今年三月，才改為以小型聚餐形式進行，據報只擺了兩桌，變成民主黨人自己聚會。

民主黨人認為，預訂宴飲場所臨時被食肆拒絕，在香港「極為罕有」，而類似情況一再發生，並非食肆不想做生意，而是很可能受到外來壓力而放棄。

民主黨 香港

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