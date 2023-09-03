習近平宏圖北交所滿兩周年 陸證監會推19條改革促生機

北交所滿兩周年之際再迎改革。大陸證監會1日公布改革北交所相關舉措，將改善市場流動性作為重點，從企業端、投資端、交易端等提出19條系統性改革措施。分析認為政策亮點在於優化底價確定方式、轉板機制再次完善等，這些舉措或是接下來北交所二級市場最大投資機會。

此外，新規還明確對已經具備上市條件的優質中小企業，在符合北交所市場定位前提下，允許其首次公開發行並在北交所上市。

一直以來，流動性不足一直是北交所令人詬病問題。大陸證監會有關部門負責人表示，北交所開市以來，日均成交在人民幣10億元左右。而市場也對流動性提出建言，在這種背景下，新政策將改善市場流動性作為重點。

新政規定，開通科創板交易權限投資者可直接開通北交所交易權限，改革沒有降低個人投資者50萬資產門檻要求，而是從簡化審批手續入手，該舉能擴大北交所投資者隊伍，預計近400萬名投資者入場。

澎湃新聞報導，分析人士指出，新舉措化解流動性問題思路非常清晰，即通過投資端改革引入增量資金，並通過交易機制創新創造交易需求，此外通過增加優質上市公司供給夯實流動性基礎。

另一方面，北交所表示，將優化發行底價確定方式。調整訊息披露要求，不再要求發行人提前確定發行底價，或將告別此前一遇「破發潮」便備受市場關注的發行底價制度。

此外轉板制度也為市場稱許，目前已有觀典防務、泰祥股份、翰博高新3家北交所上市公司實現到滬深交易所的轉板。證券時報網報導，分析人士認為，因為只有轉板通道暢通，北交所市場整體的流動性和估值才會逐漸向滬、深交易所看齊，因此預計接下來北交所最大的個股行情可能來自於轉板的重啟。

習近平2021年9月在中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上宣布設立北交所，從宣布到正式成立僅費時75天。北交所的一舉一動備受關注，當時便鎖定該市場聚焦中小企業，要對標美國納斯達克。

但北交所上路後，成績不甚理想，每日平均成交額低。風口財經報導，去年上半年有近六成日成交額不足人民幣10億，甚至被外界戲謔「殭屍股場」。為改善上述問題，北交所在今年1月推出做市交易制度。希望提振市場流動性。

北交所上市公司已有217家，為開市時近3倍。其中國家級專精特新「小巨人」企業佔比超四成，高新技術企業佔比超九成。北交所上市公司累計公開發行融資超人民幣440億元，平均每家融資人民幣2億元。目前，北交所合格投資者已達到557萬戶。