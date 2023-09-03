一帶一路成跳板？傳陸於東南亞、非洲建海軍基地 專家：港口成補給地

中國在各地建立海軍前哨站，要跟西方同盟爭奪制海權！中國最近正在東南亞、非洲建立海軍基地的消息甚囂塵上，儘管中國官方不斷否認，但西方報告從各地衛星圖與照片堅稱「確有其事」。專家也分析說，中國透過「一帶一路」作為跳板，將港口等基礎建設把持於手中，成為中國潛在的軍事基地。

全球最大的海軍

《CNN》報導，中國建造了全球最大的海軍艦隊，其中有超過340艘戰艦，展現該國想要主導印太海域的企圖，解放軍更自行開發大型導彈驅逐艦、兩棲攻擊艦和航空母艦等。

同時，更有傳言指出，北京當局不斷擴大海軍影響力，包括在東南亞建立海軍基地、甚至在非洲大西洋沿岸也規劃軍事前哨。但中國官員一再強調，北京不尋求海外勢力或領土的擴張，更否認在其他國家建立海外基地的各種說法。

但捍衛民主基金會的報告則蒐集衛星圖像、照片等資料，並堅稱中國已經在柬埔寨西海岸建立更多的海軍前哨基地。報告表示，「中國解放軍不斷擴大全球影響力，給美國與印太地區帶來重大的風險」。

一帶一路成跳板

報導指出，中國長期以來不斷譴責，美國有約750個海外軍事設施，指責華盛頓破壞全球安全，並利用這些前哨基地干涉其他國家的事務。但北京在亞太地區的佈局愈來愈大膽，不僅與東南亞國家爭奪南海主權，更對台灣不斷文攻武嚇。

專家表示，隨著中美競爭加劇，北京不斷想方設法來打破美國及其盟國的「包圍圈」，更向海外部署其軍事力量。其中，中國領導人習近平的「一帶一路」融資政策，正好為中國提供一個跳板。

專家指出，一帶一路的建設當中有許多都是港口，在中資入股的狀況下，這些港口未來都是中國海軍的後勤補給地，甚至是潛在的軍事基地。

捨近求遠不合理

然而，卡內基國際和平基金會中國研究員卡登表示，儘管近年來，中國海外軍事基地的討論不斷升溫，但中共解放軍仍有更高的軍事優先目標。他表示，「在東亞最核心的議題仍是台灣海峽、南海和東海，所以中國不太可能將主要資源或注意力投射到戰略目的有限的偏遠前哨基地。」

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