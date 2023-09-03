兩岸共打／跨境電詐多 大陸人也受害

詐騙集團無國界，跨境電詐往往讓被害人求償無門，台灣、大陸在二○○九年雖簽立兩岸共打協議，卻常受政治力影響司法互助。有檢察官直言，不少跨境詐團被害人多為大陸人，礙於行文對岸已讀不回，缺乏被害人證詞筆錄，連查扣贓款都不知道還給誰。

鍾姓男子在美國加州設立機房向大陸卅八位民眾騙破億，台美檢警互助查抄兩地機房，將十九名嫌犯遣送回台受審，另成功透過兩岸共打協議聯繫上一名北京女會計師來台作證，經罪贓返還程序，讓她取回遭詐的一千多萬元。

詐騙專組檢察官說，近年若有兩岸共打需求，透過法務部發函給對岸，往往已讀不回，主導權常受限於大陸態度，加上政治因素，官方往往低調私下完成協議。

曾任法務部國際及兩岸法律司辦事的律師范振中指出，二○○九年簽立的海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，共有九項工作，包括通緝犯緝捕遣返、情資交換、司法文書送達、調查取證，罪犯接返等。

范振中說，法規雖簽立，重點在於能否落實。他認為，兩岸間互動熱度有所消長，但並非完全停止，多是受力量不對稱影響司法互助成效。