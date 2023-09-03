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「兩岸共打」重啟交流！ 陸警學研討會 我刑事局率48人參加

聯合報／ 記者蕭白雪李奕昕廖炳棋張宏業／台北報導
近來兩岸共打知名案件當屬台南八八槍擊案，主嫌洪政軍（中）、槍手孔祥志（後），今年二月在大陸落網，由刑事局押解返台。本報資料照片
近來兩岸共打知名案件當屬台南八八槍擊案，主嫌洪政軍（中）、槍手孔祥志（後），今年二月在大陸落網，由刑事局押解返台。本報資料照片

兩岸關係在蔡政府上台後、加上近年來因中美兩大強國間的緊張更趨微妙，過去兩岸共同積極合作打擊犯罪的情況也急凍，不過，上周在大陸舉行的一場警學研討會，我方由刑事局長周幼偉率隊、多個執法單位共四十八人出席，是近年來兩岸四地執法官員首度面對面交流的機會，我方主動釋出善意盼在打詐問題上加強合作，雖仍無法確認未來執行成效，官員指出，至少先開啟交流大門，相信有助後續合作。

上周在大陸蘇州舉行的海峽兩岸暨香港澳門警學研討會，是兩岸四地執法人員共聚一堂討論現代警政執法思維的機會，我方除由周幼偉帶隊出席外，包括調查局的處長、海巡署組長、移民署專員、陸委會專門委員、法務部國際暨兩岸司主任檢察官等也都獲陸方同意前往參與研討會。

大陸方面出席研討會的代表包括公安部辦公廳黨委委員宗勝利、公安部港澳台辦處長胡志軍；另外，香港警務處長蕭澤頤、澳門警察總局局長梁文昌，則是港、澳方面率隊參與的代表。

海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會是兩岸執法機關多年前早已建立的交流機會，這幾年因兩岸關係急凍、出席人員層級也曾受影響，前幾年更因疫情中斷實體會議，今年是解封後首度舉行實體會議，也是兩岸四地執法人員近來罕見面對面溝通的機會。

據了解，此次會議主題大概是現代警政思維，各方提出論文報告包括ＡＩ在警政工作、城市治安治理、走私冷凍品、緝毒等內容，刑事局則提東南亞打詐問題；調查局部分，是希望大陸協助緝拿台灣重大經濟外逃罪犯，讓中斷多年的「熱線」再度暢通。

由於詐騙在兩岸引發民怨，我方希望能加強兩岸打詐執法合作，為此我方預先準備在台灣查獲的大陸詐團資料，提供給對岸出席的公安員，主動釋出善意。

近來兩岸共打知名案件當屬台南八八槍擊案，主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志案發後潛逃出境，今年二月在大陸落網，刑事局赴大陸押解人犯回台。

公安 香港 澳門 詐騙 陸委會 警察

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