中澳高級別對話 7日在北京舉辦

澳洲外交部網站二日宣布，第七屆澳中高級對話七日將在北京舉行，澳洲跨黨派代表團會與中國代表團將就雙邊關係，包含投資、貿易、國際安全問題進行討論。這是三年前中澳關係惡化以來，雙邊非政府官員的高層首度恢復對話。大陸官方尚未發布消息。

綜合俄通社、路透報導，澳洲外交部表示，對話為來自工業界、政府、學術界、媒體和藝術界的高級代表提供一個平台，就澳大利亞和中國的雙邊關係廣泛交流觀點。此次對話也是一次就雙邊貿易和投資、民間聯繫，以及地區和國際安全等一系列問題提供了建設性討論的機會。

澳洲跨黨派代表團將由澳洲前貿易部長埃默森領軍，代表團成員包括澳洲前外交部長畢曉普以及澳洲外交貿易部秘書長安思捷。大陸代表團由前外交部長、中國人民外交學會名譽會長李肇星率領。

澳洲外交部長黃英賢表示，這是雙邊自二○二○年初以來首次舉行對話，「代表我們在加強雙邊接觸和穩定與中國關係方面又邁出一步」。這場對話也為兩國提供討論觀點，以及如何在共同感興趣的領域發展合作機會。她並指出，對話恢復是去年十二月她赴北京與現任大陸外長王毅會面的成果之一。

將率團出訪的埃默森則說，這次會面是與中方加深相互了解、尋找共通點的機會。

路透指出，不包含政府部長級官員的中澳高級別會談自二○一四年起每年舉行，但二○二○年後因中澳關係惡化而停止。直到二○二二年五月澳洲工黨政府執政後，中澳緊張局勢有所緩解，大陸最近也取消了對澳洲大麥的出口關稅。