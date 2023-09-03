陸通過新法 強化涉外案件管轄權

大陸全國人大常委會一日通過「外國國家豁免法」並對外發布，將於明年元旦起施行，條文明確大陸法院對涉及外國國家及其財產民事案件的管轄，外交部更可出具意見等。大陸外交部官員稱，近年一些外國法院受理反華勢力的對華訴訟，大陸制定「外國國家豁免法」可為對等反制提供依據，發揮防範、警示和震懾作用。

近年隨中美貿易戰、香港國安法上路、新冠疫情，西方國家及團體發動各類措施，二○二○年大陸全國兩會期間，就有大陸全國人大代表建議，應盡快制訂「外國國家豁免法」，反制外國團體與個人以疫情向大陸提起訴訟。

新華社報導，大陸「外國國家豁免法」共廿三條，主要有六方面，包括確立外國國家管轄豁免的原則與例外、確立外國國家財產免於強制措施的原則和例外、明確該法的適用範圍和例外、確認外交部在處理外國國家豁免案件中的作用、規定對等原則，和明確適用於外國國家豁免案件的特殊訴訟程序。按規定，大陸外交部可就涉及外交事務等重大國家利益的問題，向法院出具意見，發揮其外交主管部門的「重要作用」。

大陸全國人大常委會法工委負責人說，外國國家豁免制度是指對涉及外國國家及其財產的民事案件，基於「一定原則不予管轄」，或可在「特定情形下予以管轄」。同時香港、澳門兩特區有責任適用或實施相關政策。

該負責人稱，過去各國普遍採取絕對豁免原則，但隨國家愈來愈多地以民商事主體身分參與國際經濟活動，為保護本國公民和法人的利益，一些國家轉向實行限制豁免原則。

大陸外交部條約法律司司長馬新民在接受央視專訪時說，根據該法，大陸法院可在一定條件下受理、審判「以外國國家」為被告的案件，為公民和企業增加救濟渠道。他說，過去大陸法院不受理以外國國家為被告，或針對外國國家財產的案件，不利於維護公民和法人的正當權益，一些公民和企業與外國國家發生商業糾紛後，也無法通過本國法院維權。

未來上述這些現況都將改變，大陸法院將依「外國國家豁免法」更加保護本國人民。北京市社會科學院法學所研究員馬一德曾表示，這項立法除可保障大陸當事人，也在向外國投資者展示負責任態度，為保護其投資提供穩定預期，助力新一輪對外開放。