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關係回暖！中澳高級對話恢復 討論經貿、國際安全議題

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
澳洲外交部網站2日宣布，第七屆澳中高級對話7日將在北京舉行，這是2020年中澳關係惡化以來，雙邊非政府官員高層首度恢復對話。（路透）
澳洲外交部網站2日宣布，第七屆澳中高級對話7日將在北京舉行，這是2020年中澳關係惡化以來，雙邊非政府官員高層首度恢復對話。（路透）

澳洲外交部網站2日宣布，第七屆澳中高級對話7日將在北京舉行，澳洲跨黨派代表團會與中國代表團將就雙邊關係，包含投資、貿易、國際安全問題進行討論。這是2020年中澳關係惡化以來，雙邊非政府官員的高層首度恢復對話。

大陸官方目前尚未對外發布這項消息。綜合俄通社、路透報導， 澳洲外交部表示，對話為來自工業界、政府、學術界、媒體和藝術界的高級代表提供一個平台，就澳大利亞和中國的雙邊關係廣泛交流觀點。此次對話也是一次就雙邊貿易和投資、民間聯繫，以及地區和國際安全等一系列問題提供了建設性討論的機會。

澳洲跨黨派代表團將由澳洲前貿易部長埃默森（Craig Emerson）領軍，代表團成員包括澳洲前外交部長畢曉普 （Julie Bishop）以及澳洲外交貿易部秘書長安思捷（Jan Elizabeth Adams）。大陸代表團由大陸前外交部長、中國人民外交學會名譽會長李肇星率領。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，這是雙邊自2020年初以來首次舉行對話，「代表著我們在加強雙邊接觸和穩定與中國關係方面又邁出了一步」。這場對話也為兩國提供了討論觀點，以及如何在共同感興趣的領域發展合作的機會。她並指出，對話恢復是去年12月她前往北京與現任大陸外長王毅會面的成果之一。

將率團出訪的埃默森則說，這次會面是與中方加深相互了解、尋找雙方共通點的機會。

路透指出，不包含政府部長級官員的中澳高級別會談自2014年起每年舉行，作為討論關切問題的平台，但2020年後因中澳關係惡化而停止。直到2022年5月澳洲工黨政府執政後，中澳緊張局勢有所緩解，大陸最近也取消了對澳洲大麥的出口關稅。

澳洲 外交部 北京

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