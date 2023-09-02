李強將赴東亞峰會 新版地圖成焦點

大陸外交部發言人汪文斌昨天宣布，應東盟（台灣稱「東協」）輪值主席國印尼總統佐科威邀請，大陸國務院總理李強將於九月五日至八日出席在印尼雅加達舉行的東亞合作領導人系列會議，並對印尼進行正式訪問。

汪文斌指出，李強將參與的會議包含第廿六次中國－東盟（十加一）領導人會議、第廿六次東盟與中日韓（十加三）領導人會議，以及第十八屆東亞峰會（ＥＡＳ）。

汪文斌昨天在例行記者會上宣布李強的訪問行程並闡述中方對東亞合作領導人系列會議的四點期待。一是進一步加強經貿、新興產業等各領域合作，攜手打造地區增長中心，促進共同發展。二是加快恢復人員往來，加強文化、教育、媒體、智庫交流，夯實民意基礎。

三是推進區域經濟一體化進程，維護地區產供鏈穩定暢通，建設開放型地區經濟。四是維護以東盟為中心、開放包容的區域合作架構，堅持真正的多邊主義，反對搞「小圈子」，製造分裂、損害地區和平穩定。

值得注意的是，大陸自然資源部近日公布「二○二三年版標準地圖」，將台灣、南海諸島，以及中印之間存有主權爭議的地區都畫入大陸版圖，引發印度、馬來西亞、印尼、菲律賓等國不滿。

星媒「亞洲新聞台」引述澳洲研究所國際與安全事務項目主任貝姆分析指出，大陸選在東盟峰會召開前發表新地圖的意圖無異於「攪局」，是大陸欲推進其領土主張，並使之成為會議談論焦點，同時向與會者施壓。