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陸總理李強將出席東協系列會議 爭議新版地圖成焦點

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務院總理李強將於9月5日至8日出席在印尼雅加達舉行的東亞合作領導人系列會議，並對印尼進行正式訪問。（路透）
大陸國務院總理李強將於9月5日至8日出席在印尼雅加達舉行的東亞合作領導人系列會議，並對印尼進行正式訪問。（路透）

大陸外交部發言人汪文斌1日宣布，應東盟（台灣稱「東協」）輪值主席國印尼總統佐科威邀請，大陸國務院總理李強將於9月5日至8日出席在印尼雅加達舉行的東亞合作領導人系列會議，並對印尼進行正式訪問。

汪文斌指出，李強將參與的會議包含第26次中國－東盟（10+1）領導人會議、第26次東盟與中日韓（10+3）領導人會議，以及第18屆東亞峰會（EAS）。

值得注意的是，大陸自然資源部近日公布「2023年版標準地圖」，將台灣、南海諸島，以及中印之間存有主權爭議的地區都劃入大陸版圖，引發印度、馬來西亞、印尼、菲律賓等國不滿。有分析認為，大陸選在東協峰會召開前發表此地圖，是欲使領土主權議題成為談論焦點，同時向與會者施壓。

第43屆東協領袖峰會預計9月5日至7日登場，期間將舉辦東協中國峰會、東協美國峰會及東亞峰會等會議。

過去，大陸皆以國務院總理為代表出席東亞合作領導人系列會議。李強此行也將是他自今年3月上任後的第二次出訪，李強在今年6月18日至23日出訪德國和法國。

值得一提的是，美國白宮近日宣布，美國總統拜登將不會參加東協領袖峰會的系列會議，而由美國副總統賀錦麗代表出席，拜登則預計赴印度參加7日至10日的G20峰會，並轉往越南訪問。

美國之音報導引述觀察人士分析指出，在中美摩擦加劇之際，拜登對東協相關峰會不重視，顯示美國在東南亞的區域外交政策上更重視雙邊關係，而非多邊關係，這或也可能導致一些東協國家更向北京靠近。

東協 美國 印尼

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