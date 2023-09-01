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中國醫療反腐過頭 基層感到寒心

中央社／ 台北1日電

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，中國自7月展開醫藥反腐，多個醫療界高層落馬，基層醫護原本期待整頓如今卻感到心寒，因舉凡認真工作沒有任何權力的也都被查，「這樣就有點變味了」。

報導指出，人在北京的楊醫師說：「沒有目的性地整頓這個行業，讓基層的人感到寒心。」雖然醫療反腐是解決高層的醫療腐敗，並可使基層醫生收入增加，但現在醫療反腐甚至無差別查認真工作的醫生，太矯枉過正。

新南威爾斯大學（UNSW）社會政策研究中心教授李秉勤說，中國醫療反腐必然使得從業人員收入減少，因醫生收入包括固定基本工資、績效工資和津貼，反腐主要針對非固定收入如藥品、設備等。

李秉勤表示，如果非固定收入比例高，可能導致醫生收入驟減。

另外，楊醫師表示，由於反腐使得醫院若干外科醫生感到失落和沮喪，他們寧可少做少錯。

像是8月初，湖南省湘雅三醫院某科主任，因9名醫務人員聯名舉報而停診。

紐約城市大學政治學教授夏明分析，疾風暴雨針對醫療業的專項行動是一劑猛藥，勢必導致行業內部催生鼓勵告密，引發人人自危的寒蟬效應。

他說，中國繼金融業、房地產、教育培訓等多個行業的整肅導致蕭條後，醫療業進入低谷也是必然的。

反腐 醫師

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