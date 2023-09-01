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陸地圖惹議 傳習近平因此不赴G20

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
中國大陸28日發布最新「2023年版標準地圖」。中國大陸自然資源部
中國大陸28日發布最新「2023年版標準地圖」。中國大陸自然資源部

中國大陸廿八日發布最新「二○二三年版標準地圖」，將台灣、南海諸島及中印存在領土爭議的阿魯納查省和阿克賽欽地區都納入中國大陸疆域，引起印度、馬來西亞等周邊國家強烈抗議，菲律賓外交部卅一日也表示「反對」新地圖，並稱中方行為沒有國際法依據。

ＣＮＮ報導，北京自二○○六年來便規律更新國家標準地圖，修正北京宣稱錯誤畫分領土邊界的「有問題的地圖」。

菲律賓卅一日表示「反對」中方新地圖，因地圖將南海爭議地區、海牙常設仲裁法院於二○一六年公布南海裁決屬於菲律賓的部分畫入中國領土範圍內。

菲律賓外交部卅一日透過聲明指稱，北京此舉「試圖合法化對菲律賓地物和海域聲稱的主權和管轄權」，並稱中方做法沒有國際法依據。

馬來西亞外交部卅日表示，不承認中國大陸的「單方聲明」。馬來西亞外交部在聲明中表示：「『中國二○二三年版標準地圖』所示中國對南海的主權主張涵蓋了馬來西亞的海域，馬來西亞對此並不承認。」

印度外交部發言人巴格奇廿九日透過聲明表示，已透過印中外交管道，針對「印度領土被畫進中國大陸疆域、中方所謂的二○二三年『標準地圖』表達強烈抗議。」巴格奇稱，印度不承認這些沒有依據的畫分。

路透報導，大陸國家主席習近平將缺席九月九日至十日在新德里舉行的廿國集團（Ｇ20）峰會，總理李強將代表北京出席。習近平不出席原因不明，路透引述消息人士說，地圖爭議導致習近平取消赴印。

大陸外交部發言人汪文彬卅日在例行記者會上表示，新版地圖是「中方依法行使主權的例行性做法，希望有關方面客觀冷靜看待，不要過度解讀」。

馬來西亞 菲律賓

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