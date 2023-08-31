習近平主持中央政治局會議　強調培養高素質中共幹部

中共中央政治局31日召開會議，審議《幹部教育培訓工作條例》、《全國幹部教育培訓規劃(2023-2027年)》。據新華社，會議由中共總書記習近平主持，會議上強調「兩個確立」、「兩個維護」等擁護習近平的主張，表示要培養造就政治過硬、適應新時代要求、具備領導社會主義現代化建設能力的高素質幹部隊伍。

據新華社，會議指出，幹部教育培訓是建設高素質乾部隊伍的先導性、基礎性、戰略性工程，在推進中國特色社會主義偉大事業和黨（中共）的建設新的偉大工程中具有不可替代的重要地位和作用。

會議稱，要全面貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，培養造就政治過硬、適應新時代要求、具備領導社會主義現代化建設能力的高素質幹部隊伍。

會議強調，教育引導幹部樹立正確的權力觀、政績觀、事業觀，提高幹部政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。要圍繞中共中央重大決策部署，結合國家重大戰略需求，分領域分專題學習培訓，提升幹部推動高質量發展本領、服務群眾本領、防範化解風險本領。

會議稱，要加強政治把關，持續下大氣力抓好師資隊伍建設，發揮好中共黨校作用。要大力弘揚理論聯繫實際的馬克思主義學風，力戒形式主義，勤儉規範辦學。據報導，會議還研究了其他事項。