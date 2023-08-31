中國昨天批准8個AI聊天機器人應用程式上線，提供類似ChatGPT的服務。其中，百度的「文心一言」今晨搶先推出，但德媒測試發現，機器人會強制終止「習近平」等敏感詞彙的提問對話。

中國工信部昨天發布「生成式人工智能服務管理暫行辦法」，自8月15日正式施行。

綜合北京日報、澎湃新聞等陸媒報導，百度、抖音、商湯、中科院、百川智慧、智譜華章、MiniMax、上海人工智慧實驗室等8家企業機構的生成式AI大模型，列入通過備案的首批名單，今天起可正式上線。

其中，百度的「文心一言」（Ernie Bot）在今天0時搶先推出後，在中國蘋果應用商店衝上免費應用第一名。百度宣稱近10年累計研發投入超過人民幣1400億元（約新台幣6132億元）。

據德國之聲中文網報導，實際試用「文心一言」發現，若詢問食譜、大學排名等一般問題時，機器人提問可與用戶持續進行問答；但若提及「台灣獨立」、「維吾爾族」、「中國2023年經濟情況」、「中國青年失業率」等敏感詞彙時，系統將簡短回答並終止對話。

報導指出，若是詢問「習近平是誰」、「如何評價習近平」時，用戶會獲得習近平的生平簡介，並被要求新建對話。

中國網友今天在社群曬出實際應用「文心一言」的截圖，評價褒貶不一。多數人肯定生成文案的表現，表示以後方便多了，但對於機器人回答問題的負評較多。

網路截圖顯示，「文心一言」對於使用者提問母公司百度，顯現十足的防衛性。

有網友提問「馬化騰（騰訊董事會主席）是資本家嗎？」，機器人回答：「馬化騰是資本家」；但被問及「李彥宏（百度董事長）是資本家嗎？」，機器人卻回答「這個觀點是錯誤的」，並給出一番解釋，表示不能簡單地將李彥宏歸類為資本家。