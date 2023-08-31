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國軍跟監共機稱「惡鄰退散」 陸國防部反嗆：台獨必亡

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
就我方嗆共機「惡鄰退散」一事，大陸國防部發言人吳謙31日反嗆「台獨必亡」。（記者廖士鋒／攝影）
就我方嗆共機「惡鄰退散」一事，大陸國防部發言人吳謙31日反嗆「台獨必亡」。（記者廖士鋒／攝影）

共軍日前在台灣周邊進行軍演，我國防部發言人在臉書公開國軍幻象兩千跟監共軍運-8反潛機畫面，並指出「中元節鬼門開，『惡鄰』退散」，對此大陸國防部則反嗆，「台獨必亡」。

大陸國防部31日舉行疫情後首場實體記者會，由新聞局長兼發言人吳謙主持，台灣媒體也得以參加與提問，且並未有疫情前的名額限制。記者會期間，台海議題是媒體關注的焦點之一，大陸國防部也就此做出許多表述。

吳謙就我國防部「惡鄰退散」的言論表示回應時，「先回答四個字，台獨必亡」，然後他提到，「解放軍組織系列演訓活動針對的是台獨分裂勢力和外部勢力干涉，我們正告民進黨當局不要螳臂擋車，否則是自取滅亡」。

而就先前海外社群媒體盛傳的共軍093核潛艇在台海發生意外、「全員罹難」等消息，吳謙則強調，有關消息「純屬謠言」，「希望廣大網友關注權威資訊，不要被帶節奏」。

吳謙還對美國軍事援助台灣表示，「無論是援台武器也好，售台武器也罷，我們一貫予以堅決反對」。他強調，台灣安全靠的是一個中國原則下兩岸同胞的共同努力，而絕不是依仗美國援台、售台武器。「美對台軍援軍售，養肥的只是美軍工複合體，損害的卻是台灣同胞的安全與福祉。對此，解放軍將一如既往採取一切必要措施予以堅決反制」。

而對有外媒分析我方2024年國防預算將達190億美元，是史上最高，吳謙則回應，民進黨當局提升防務預算，是「妄圖以武謀獨，不過是蚍蜉撼樹」。他重申解放軍「時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅定捍衛國家的主權統一和領土完整，堅決粉碎任何形式的台獨分裂」。

最後，我國防部31日發布「112年中共軍力報告書」當中，示警中共總書記習近平第三任期將「積極解決台灣問題」，吳謙則回應，「台灣的前途命運只能由全體中國人民來決定，台灣的前途在於國家統一，只能也必須由包括台灣在內的全體中國人民來共同決定。中國必須統一、也必然統一，永遠不要低估解放軍維護主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。

國防部 解放軍 台獨

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