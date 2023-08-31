超級颱風蘇拉 將進襲香港

今年首個進入南海的超強颱風蘇拉預測將進襲香港，香港將現風暴潮。香港天文台少有的提前預報周五（9月1日）凌晨將掛起八號風球，港府也罕見地提開會，宣佈學校放假，公佈應對措施。

今天（星期四）下午，香港天文台掛出三號強風信號。香港天文台台長陳栢緯說，超強颱風蘇拉9月1日晚上至2日初時較接近香港，按照現時預測路徑，颱風較大機會在香港以南掠過，會為香港帶來風暴潮，情況與2018年的颱風山竹襲港相若，海水高度會在明晚至星期六中午明顯上升，低窪地區可能出現嚴重水浸。

天文台高級科學主任李淑明說，蘇拉是今年首個進入南海的超強颱風，結構比2018年超強颱風山竹緊密，環流及颶風圈較小。但未來一兩日天氣將轉壞，風勢大並有狂風大驟雨，又指蘇拉會帶來風暴潮，海有湧浪。

港府今天下午開會公佈應對措施，港府政務司司長陳國基宣佈，所有學校9月1日停課，包括中小學、幼稚園和特殊學校。他本人將統籌政府跨部門應對工作，各部門人員要提高警覺，做好內部通訊，應付可能出現的最壞情況。其中港府保安局會啟動緊急事故監察及支援中心，監察市面情況，評估風險和制訂措施；港府運輸署會啟動緊急事故交通協調中心，與公共交通營辦商保持溝通。

香港民政事務總署會提早在今晚開放多個臨時庇護中心，總署亦提醒少數族裔社群留意風暴資訊。政府部門亦會準備風後善用工作，包括道路連接清單，清理路面障礙物，避免道路阻塞，恢復公交服務。香港醫院管理管局會加強人手面對突發情況，急症室服務將會維持，留宿醫生亦會增加2成。

陳國基提醒僱主，要預早和員工制定颱風下工作安排，包括上下班、復工和有需要時在家工作，僱員安全應為首要考慮因素，僱主應以情理兼備和彈性安排工作，如需安排員工要上班，應就安排交通、膳食和休息作妥善安排。

陳國基說，若颱風造成極端情況，包括樹木倒塌和道路阻塞，會在適當時候向公眾公布停工安排，並會每兩小時通知一次，希望透過政府總動員，預先部署和宣佈，讓市民做好準備，減輕實際損害。呼籲市民配合政府工作，千萬不要追風，加重救援人員工作量。

香港運輸署說，會留意風暴發展，要求港鐵和專營巴士等公共交通服務營辦商，在適當時盡快恢復交通。香港的貨櫃碼頭今天下午5時起，暫停所有貨櫃交收服務。香港大部份公眾活動，今晚開始取消。

居住在大澳島的居民，下午開始在家門和鋪面堆設沙包，以防海水涌進。香港街市和超商，菜價倍升，但港人不理價高，搶菜搶食物應對颱風。