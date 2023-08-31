一帶一路峰會10月登場 普亭出席與否、陸經濟疲軟受矚

今年是中國大陸提出共建「一帶一路」倡議十週年，大陸外交部發言人汪文斌31日於例行記者會上正式宣布，中方將於今年10月在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，這也將是大陸繼5月中國－中亞峰會後，今年第二場重大「主場外交」活動。不過，俄羅斯總統普亭出席與否、歐洲多國領袖表態缺席，以及大陸經濟疲軟，都為本屆高峰論壇的成績增添變數。

今年10月的「一帶一路」峰會將是疫情後首度恢復舉辦，前兩屆分別是2017年與2019年。不過論壇確切日期尚未公布，汪文斌僅表示中方正就高峰論壇籌備同各方保持溝通，將適時發布相關消息。

據公開消息，第一屆「一帶一路」國際合作高峰論壇於2017年5月14日至15日在北京舉行，有130多個國家和70多個國際組織代表出席論壇。第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇於2019年4月25日至27日在北京舉行，規模更大，有來自150多個國家和90多個國際組織，共近5,000名外賓出席論壇。前兩屆習近平皆有出席開幕式，並發表主題演說。

值得注意的是，前兩屆論壇有多達上百國家與組織代表出席，其中，俄羅斯總統普亭也有出席，並參與了領導人圓桌峰會。大陸國家主席習近平也已於今年3月「習普會」上當面邀請普亭在今年有空的時間到訪北京，並出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

然而，俄烏戰爭自2022年爆發至今戰火未熄，國際刑事法院又對普亭發出全球逮捕令，普亭是否會因為人身安全考量，加上國際輿論壓力而缺席本次論壇，備受關注。尤其，日前甫於南非落幕的金磚會議，以及9月印度G20峰會，普亭皆派出俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表出席。

不過，普亭打算親自出席「一帶一路」峰會的消息時有所聞。彭博30日報導，普亭決定應習邀請於10月出席峰會。對此，克里姆林宮回應表示，中俄正在協調雙邊行程，如果有任何具體活動和日程，將會適時公布細節。而若順利訪中，也將是普亭受到逮捕令制裁後首次出國訪問。

除了普亭出席與否受到矚目外，有外媒報導稱歐洲多國領袖將缺席「一帶一路」峰會，今年會場恐「星光暗淡」，也削減了大陸的影響力。華爾街日報7月底報導，法國總統馬克宏和德國總理蕭茲皆表示，目前無計劃參加今年的峰會。而義大利身為G7中唯一簽署「一帶一路」倡議的國家，除了正在醞釀退出倡議，義國總理梅洛尼也傳出不會出席論壇。

此外，瑞士外交部發言人表示，該國仍在考慮是否參加今年的峰會。瑞士歷史上是一個中立國家，曾派該國總統出席過去兩屆的「一帶一路」峰會。2018年加入「一帶一路」倡議的希臘已告訴北京，總理不會出席。於2015年簽署該倡議的捷克，政府發言人表示，今年預計不會派出總統或高階官員與會。