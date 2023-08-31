快訊

新股抽籤紅包又來了！這檔抽中現賺4.6萬 報酬率35.9％

最新預測圖曝光！海葵颱風路徑南修 氣象粉專籲「3地區」該做防颱準備了

PLG／要林秉聖明報到 攻城獅預告採取法律行動

中美兩軍交流何時恢復？陸國防部：解鈴還須繫鈴人

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國防部發言人吳謙31日就中美軍事交流恢復的議題表示，「解鈴還須繫鈴人」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國防部發言人吳謙31日就中美軍事交流恢復的議題表示，「解鈴還須繫鈴人」。（記者廖士鋒／攝影）

共軍美軍的高層交往中斷許久，外界高度關注雙方何時能夠恢復往來，不過大陸國防部31日回應，「解鈴還須繫鈴人」，並強調「美方指望一邊損害中國的國家利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流，這完全是癡心妄想」。同時，大陸還敦促美方「停止針對中國的軍事挑釁行徑，以免出現世人都不願看到的極端局面」。

大陸國防部發言人吳謙31日在記者會上表示，當前兩軍關係確實存在著不少困難和障礙，「這種局面完全是由美方造成的」，但他也表示，「中美兩軍交往並非處於中斷狀態，雙方通過軍事外交管道保持著坦誠有效的溝通」。

吳謙指出4個北京方面的反制因素，「一段時間以來，美方固守錯誤的對華認知，對華進行無理遏制打壓；粗暴干涉中國內政，售台援台武器、與台灣發展軍事關係；頻繁出動海空力量，在中國周邊強化軍事挑釁懾壓。此外，美方還拒不解除對中央軍委領導的無理制裁。在這種形勢下，中國軍隊理所當然要進行堅決反制」。

他重申「溝通不能沒有原則，對話不能沒有底線」的立場，要求美方「切切實實拿出誠意、採取具體行動，與中方相向而行，為兩軍關係重回正軌創造條件」。

美軍印太總部副司令近日表示，共軍東部戰區、南部戰區拒絕與美軍印太總部溝通，加大了美中爆發戰爭的可能性，吳謙回應，美國有關言論是「惡人先告狀」，「長期以來，美軍在中國當面海空域實施高頻度、大範圍的抵近偵察和軍事挑釁，極大增加了兩軍一線官兵誤解誤判乃至發生衝突的風險」。

他強調，「要想管控風險，首先要管好自己。美軍一邊用行動製造危機，一邊用語言管控危機，這是根本行不通的」，敦促美方「停止針對中國的軍事挑釁行徑，以免出現世人都不願看到的極端局面」。

此外吳謙也透露，8月12日至18日，中共軍委聯合參謀部副參謀長徐起零率團赴斐濟出席印太國防軍司令會議期間，與東帝汶、新加坡、泰國、美國等多國代表進行了溝通交流，但他並未透露，徐起零與美方的溝通內容及是否有成果。

美軍 共軍 國防部

延伸閱讀

國防預算案對內軍事投資下降 國防部：額度增減屬常態

機器戰士來了？國防部將再投億元研發野戰外骨骼技術

軍購進入密集接收期 國軍軍購權責從軍備局調為戰規司

國防部規劃義務役組成守備部隊 與主戰志願役分流

相關新聞

雷蒙多出訪大陸之際 習近平復信美將軍史迪威外孫

大陸外交部公告，大陸國家主席習近平29日覆信美國二戰期間知名駐中國將軍史迪威（Joseph Warren Stilwel...

陸國防部：反對美推進亞太軍事部署 對話不能無底線

為因應中共日益強大的長程飛彈威脅，美國將在關島新增20座防空、反飛彈系統，意圖將關島打造成「全球防禦最嚴密的地區」。對此...

陸商務部：中美遇到重要問題時 兩國部長將直接討論

在美國商務部長雷蒙多結束大陸訪問行後，大陸商務部發言人束珏婷31日就雷蒙多此行進行評論，她指出，中美同意在兩國商務部建立...

美對台FMF 陸國防部：養肥的只是美軍工複合體

近期，外媒報導，美國拜登政府首次批准通過適用於主權國家的外國軍事融資計劃（Foreign Military Financ...

汪文斌：一帶一路論壇10月在京舉行，共商合作重要平台

據大陸《澎湃新聞》，大陸外交部發言人汪文斌今31日舉行例行記者會時，對於有記者提問，今年是大陸國家主席習近平提出「一帶一...

王毅會英外相：對話、合作是基調 柯維立：「不迴避艱難對話」

中國國家副主席韓正、外長王毅昨（30日）在北京分別與英國外相柯維立（James Cleverly）會面，雙方均認為，積極...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦