中美兩軍交流何時恢復？陸國防部：解鈴還須繫鈴人

共軍與美軍的高層交往中斷許久，外界高度關注雙方何時能夠恢復往來，不過大陸國防部31日回應，「解鈴還須繫鈴人」，並強調「美方指望一邊損害中國的國家利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流，這完全是癡心妄想」。同時，大陸還敦促美方「停止針對中國的軍事挑釁行徑，以免出現世人都不願看到的極端局面」。

大陸國防部發言人吳謙31日在記者會上表示，當前兩軍關係確實存在著不少困難和障礙，「這種局面完全是由美方造成的」，但他也表示，「中美兩軍交往並非處於中斷狀態，雙方通過軍事外交管道保持著坦誠有效的溝通」。

吳謙指出4個北京方面的反制因素，「一段時間以來，美方固守錯誤的對華認知，對華進行無理遏制打壓；粗暴干涉中國內政，售台援台武器、與台灣發展軍事關係；頻繁出動海空力量，在中國周邊強化軍事挑釁懾壓。此外，美方還拒不解除對中央軍委領導的無理制裁。在這種形勢下，中國軍隊理所當然要進行堅決反制」。

他重申「溝通不能沒有原則，對話不能沒有底線」的立場，要求美方「切切實實拿出誠意、採取具體行動，與中方相向而行，為兩軍關係重回正軌創造條件」。

美軍印太總部副司令近日表示，共軍東部戰區、南部戰區拒絕與美軍印太總部溝通，加大了美中爆發戰爭的可能性，吳謙回應，美國有關言論是「惡人先告狀」，「長期以來，美軍在中國當面海空域實施高頻度、大範圍的抵近偵察和軍事挑釁，極大增加了兩軍一線官兵誤解誤判乃至發生衝突的風險」。

他強調，「要想管控風險，首先要管好自己。美軍一邊用行動製造危機，一邊用語言管控危機，這是根本行不通的」，敦促美方「停止針對中國的軍事挑釁行徑，以免出現世人都不願看到的極端局面」。

此外吳謙也透露，8月12日至18日，中共軍委聯合參謀部副參謀長徐起零率團赴斐濟出席印太國防軍司令會議期間，與東帝汶、新加坡、泰國、美國等多國代表進行了溝通交流，但他並未透露，徐起零與美方的溝通內容及是否有成果。