陸國防部：反對美推進亞太軍事部署 對話不能無底線

為因應中共日益強大的長程飛彈威脅，美國將在關島新增20座防空、反飛彈系統，意圖將關島打造成「全球防禦最嚴密的地區」。對此，中國大陸國防部回應，中方堅決反對美方持續推進亞太前沿軍事部署，而中方堅決反對美方持續推進亞太前沿軍事部署。

就中美兩軍交往處於中斷狀態，及兩軍關係何時能恢復正常。大陸國防部新聞局局長、發言人吳謙稱，美方指望一邊損害中國的國家利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流，這完全是癡心妄想，「溝通不能沒有原則，對話不能沒有底線」。

綜合陸媒報導，吳謙表示，美方以莫須有的威脅為藉口，持續推進亞太前沿軍事部署，損害他國安全利益，推高地區緊張局勢，中方對此堅決反對。他稱，近年來，美方陸續退出《反導條約》、《中導條約》等軍控條約，持續推進部署全球反導系統，謀求在歐洲和亞太地區部署陸基中導，追求自身絕對安全和絕對軍事優勢，實際上是在「製造衝突對抗的風險隱患」。

吳謙指出，「關島安全與否，取決於美方想讓它扮演什麼角色」。要是美方把關島打造成發動戰爭的「前哨基地」，那麼「即便是武裝到牙齒」，也不會有任何安全可言。他重申，中方希望美方摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，多做有利於世界與地區和平穩定的事情，而不是相反。

另，有記者問及，今年香格里拉對話會期間，中美防長未能舉行雙邊會晤，加之美軍方高層多次提出通話要求遭拒，輿論普遍認為中美兩軍交往處於中斷狀態，這令國際社會感到憂心忡忡，迫切想知道中方是否有計劃與美軍恢復交往，以及兩軍關係何時能恢復正常？

對此，吳謙回答，首先中美兩軍交往並非處於中斷狀態，雙方通過軍事外交渠道保持著坦誠有效的溝通。但他敢言，「必須承認，當前兩軍關係確實存在著不少困難和障礙，這種局面完全是由美方造成的」。他指出，一段時間以來，美方固守錯誤的對華認知，對華進行無理遏制打壓；粗暴干涉中國內政，售台援台武器、與台灣發展軍事關係；頻繁出動海空力量，在中國周邊強化軍事挑釁懾壓。

此外，吳謙還提及，美方拒不解除對中央軍委領導的無理制裁。在這種形勢下，中國軍隊理所當然要進行堅決反制。他強調，「溝通不能沒有原則，對話不能沒有底線。」美方指望一邊損害中國的國家利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流，這完全是「癡心妄想」，「解鈴還須繫鈴人」。