大陸國土空間 畫出生態紅線

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

隨著大陸國土空間規畫體系頂層設計基本形成、首部「多規合一」的國土空間規畫全面實施，大陸國土空間規畫體系總體形成。

新華社報導，根據29日在福州召開的大陸國土空間規畫工作會議消息，大陸國土空間規畫體系總體形成，全面畫定「三區三線」，為調整經濟結構、規畫產業發展、推進城鎮化構建起不可逾越的紅線。

作為國土空間可持續發展的「中國方案」，率先在全球實施生態保護紅線制度，將31%的陸地國土和15萬平方公里的海域畫為生態保護紅線，被國際社會評價為應對全球氣候變化邁出實質性步伐。

據悉，目前除北京、上海城市總體規畫已於2017年批准不再報批外，其他所有省級規畫和新疆兵團規畫已全部報國務院，其中江蘇、廣東、寧夏等省級規畫已經批覆。

大陸全國計畫編制的350個市級總體規畫和2220個縣級總體規畫90%以上已上報審批機關，且過半數完成審查程序，江蘇、廣東部分市級總體規畫已批准實施。

作為今年重點目標，自然資源部將抓緊省市縣國土空間總體規畫報批，推動年底前全面批覆省（區、市）和新疆生產建設兵團國土空間規畫；推動國土空間立法，完成國土空間規畫法徵求意見，修訂城鄉規畫編制單位資質管理辦法等。

同時，大陸將加快完成一批區域流域國土空間規畫，重點是長江經濟帶（長江流域）、京津冀、成渝地區雙城經濟圈、海岸帶及近岸海域等重點區域國土空間規畫報批，同步完成黃河流域國土空間規畫編制；完善城鎮開發邊界的調整、開發邊界外城鎮建設用地管理規則；印發村莊規畫文件，加快推進有條件、有需求的村莊編制村莊規畫。

廣東 新疆

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