中央機關重啟赴陸 今年已6次

兩岸關係近年來不睦，加上疫情影響，我方中央機關官員赴陸交流已中斷許久。不過情況近期悄悄發生了變化，根據政府公開資訊，中央機關官員已於今年三月開始恢復到大陸交流，至少有六次之多，涵蓋體育、教育、衛生、金融系統。

透露上述變化的，是行政院國發會的「公務員出國報告資訊網」。據本報記者查詢，自二○二○年一月底以來，我方中央機關官員就沒有到大陸活動的紀錄，直到今年三月才又開始恢復。

起初是三月教育部體育署副署長洪志昌曾率三位體育署官員赴陸七天對杭州亞運進行賽前考察，但洪志昌等官員當時僅以「顧問」、「輔導組組員」身分參加中華奧會副主席蔡家福領軍的考察團，也使外界較少注意到有體育署官員赴陸。

四月，教育部所屬國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館，共派出五位人員到北京、河南、四川、廣東等省市，討論博物館合作、恐龍蛋考古聯合採集等。五月，隸屬教育部的國家教育研究院，到北京與大陸教育部直屬的中國教育科學研究院等多所高教機構交流。

六月則有中央銀行官員、中華郵政總經理、公營銀行高管到廈門，參加「兩岸金融合作與交流研討班」；同一時期還有衛福部食品藥物管理署的兩位官員，前往廣東深圳出席年度全球醫療器材法規調和會技術委員會領袖會議。

上述這些活動幾未見諸兩岸媒體，在雙方交流各機構的官網中也罕有消息，凸顯兩岸關係氛圍下，官員赴陸交流的敏感性，不過對上述發展趨勢及變化，陸委會並未回應置評要求。

據了解，我方雖在檯面上未明文禁止公務員赴陸考察，但相較疫情前一年中央機關官員赴陸一九○次，目前的差距仍大，疫前仍有交流的農委會、文化部、故宮、內政部、法務部、陸委會等單位，迄今都尚無恢復登陸的消息。