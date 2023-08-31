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郭參選總統震動兩岸 宋濤偕夏立言訪關帝廟
郭台銘參選總統，震動兩岸。在山西的大陸國台辦主任宋濤、國民黨副主席夏立言，昨天特地安排參訪山西運城關帝廟，意在不言中。
昨天下午宋濤、夏立言參訪關帝廟，事先已向記者表明，不接受提問。然據了解，郭台銘篤信關公，宋濤、夏立言特意參訪關帝廟，意在言外，藉關公向在台灣的郭台銘「無聲的喊話」。
在關帝廟，宋濤、夏立言參觀至劉備、關羽、張飛當年結義的誓詞「結義圖石碑」，宋濤看到最後兩句，輕聲念道：「背義忘恩，天人共戮。」
北京涉台人士透露，宋濤、夏立言參訪關帝廟，有三層意思。其一，關公在兩岸有眾多信眾，都希望明年台灣總統選舉結果，能讓兩岸朝和平發展的路子繼續走下去。
其二，關公是忠義之士，郭台銘篤信關公，就應效法關公的忠義精神。
第三，關公重誠信，郭台銘選總統的作法，實在有違誠信，不能服人，只會給選舉添亂，給台海和平增添變數。
他表示，選舉是台灣內部的事，北京不會公開表達看法意見；唯希望藉關聖帝君提醒郭台銘，既篤信關公，就應做個忠義誠信之人；不要嘴裡說一套，實際做的又是一套，這樣怎能做關公的信徒。
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