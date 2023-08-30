王毅會英外相促「正常交往」 並要求英國恪守一中政策

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸外長王毅（右）30日在北京與來訪的英國外相柯維立會談，兩人談及雙方關係、經貿議題、台灣問題等。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外長王毅（右）30日在北京與來訪的英國外相柯維立會談，兩人談及雙方關係、經貿議題、台灣問題等。（圖／取自大陸外交部官網）

中共政治局委員兼大陸外長王毅30日在北京與來訪的英國外相柯維立舉行會談，就中英關係，王毅強調「中英應當開展並加強各方面的正常交往」，而他也重申在台灣問題上的立場，要求英國「應切實尊重中方核心利益，恪守一個中國政策」。

據大陸外交部消息，王毅表示，從歷史演進的大視野看，中英關係面臨何去何從的戰略選擇。他指出，中英作為聯合國安理會常任理事國，理應展現大國擔當，合作應對全球性挑戰，維護世界和平穩定；作為全面戰略夥伴，理應珍惜兩國領導人和各界迄今為此付出的心血，推動中英關係向前發展而不是後退；作為貿易金融大國，理應加強宏觀政策協調，為世界經濟復甦注入強勁動力；作為歷史文化大國，理應加強交流互鑒，宣導文明對話，為人類社會減少隔閡衝突發揮建設性作用。

王毅強調，大陸始終重視英國的大國地位和獨特作用，始終致力於發展穩定互惠的中英關係，始終認為中英合作具有全球影響。「對話與合作，是中國對英政策的關鍵字和主基調」。他認為，只要堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，中英關係就能排除干擾障礙，展現生機活力，開闢廣闊前景。

同時，就台灣問題，王毅則強調「台獨」與台海穩定水火不容，「英方應切實尊重中方核心利益，恪守一個中國政策」。

就在柯維立對大陸的訪問進行時，英國下議院外交事務委員會發表報告稱「台灣已經是一個獨立國家，國名是中華民國」，大陸外交部發言人汪文斌30下午公開批評這是「顛倒是非，混淆黑白」，敦促前者「切實尊重中國核心利益，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動履行英方在台灣問題上所作的政治承諾，維護中英關係健康穩定發展」。

據大陸官方的消息，柯維立表示英國政府「在台灣問題上的立場沒有變化，堅持一個中國政策」。還指出英方致力於加強對大陸的溝通，「採取積極行動解決困難，增進理解，擁抱機遇」，並呼籲兩國政府應共同努力「密切經貿聯繫，釋放經濟活力，加強在科技、人工智慧、綠色能源等領域的合作，造福子孫後代」。

稍早前，大陸國家副主席韓正30日已經會見柯維立，呼籲雙方要秉持相互尊重、合作共贏的精神，照顧彼此核心利益和重大關切，在國際和地區事務中保持溝通，共同推動世界和平與發展。

而據英國外交部消息，柯維立在與兩人的會面中，明確表示英國對中國大陸惡意網絡活動的立場。並於詳細討論香港問題時，強調了北京實施的「國家安全法」對權利和自由以及北京國際聲譽造成的損害，同時還提出了黎智英的案件。柯維立還強調台海和平穩定對國際社會的重要性，並呼籲立即取消對英國議員的製裁，柯維立明確表示了英國對新疆大規模監禁維吾爾人的「強烈感受」。

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