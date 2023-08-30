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傳普亭10月訪中 陸外交部：將適時發布相關消息

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
傳出普亭將再次訪華，受到關注。圖為普亭（右）與習近平2019年6月在習近平訪俄期間的合影。路透
傳出普亭將再次訪華，受到關注。圖為普亭（右）與習近平2019年6月在習近平訪俄期間的合影。路透

雖先前俄羅斯總統普亭為出席南非的金磚鋒會，但傳出他打算10月訪中，參加「一帶一路」高峰論壇。對此，大陸外交部發言人汪文斌30日回應表示，中方正就此和「一帶一路」合作夥伴保持溝通，我們將適時發布相關消息。

汪文斌主持30日的大陸外交部例行記者會，就媒體關切中方能否證實普亭的訪問，作出上述表示。

汪文斌說，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年舉行，中方正就此和「一帶一路」合作夥伴保持溝通，我們將適時發布相關消息。

另在邊境問題上，對於印度外交部抗議，中國自然資源部28日發布的2023年版標準地圖，汪文斌說，這是中方依法行使主權的例行性做法，希望有關方面客觀冷靜看待，不要過度解讀。

汪文斌 一帶一路 外交部 普亭 俄羅斯

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