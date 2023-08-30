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王毅見阿拉伯議長：中東從不存在「真空」 也非大國後院

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅8月29日在北京會見阿拉伯議會議長歐舒米。 大陸外交部網站
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅8月29日在北京會見阿拉伯議會議長歐舒米。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站昨深夜訊息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅8月29日在北京會見訪問中國大陸的阿拉伯議會議長歐舒米。王毅在會見中祝賀埃及、沙烏地阿拉伯、阿聯酋成為金磚機制的正式成員，他表示，這必將提高阿拉伯國家在國際事務中的影響和作用。中東從來不存在「真空」，也不是大國的後院，地區的前途命運應該掌握在地區國家和人民手中。歐舒米則表示，阿中關係正處於黃金時期，阿方視中方為可信賴的真誠戰略夥伴。

王毅表示，首屆中國—阿拉伯國家峰會在沙特成功召開，成為中阿關係的重要里程碑。中方願繼續同阿方堅定相互支持，加強治國理政經驗交流，深化各領域務實合作，密切文明交流互鑑，推動中阿合作論壇建設，使雙方人民成為相知相交的好朋友。期待阿拉伯議會作為阿拉伯民意代表機構，為此作出更大貢獻。

王毅強調，中東從來不存在「真空」，也不是大國的後院，地區的前途命運應該掌握在地區國家和人民手中。中方將繼續站在和平、穩定、正義一邊，堅持大小國家一律平等，不干涉別國內政，推進國際關係民主化，倡導多邊主義，反對單邊霸凌，支持阿拉伯國家維護主權和領土完整，支持巴勒斯坦問題早日得到公正合理解決。

王毅祝賀埃及、沙特、阿聯酋成為金磚機制的正式成員，表示這必將提高阿拉伯國家在國際事務中的影響和作用。中方願同阿拉伯國家致力於實現共同發展繁榮，讓中阿兩個歷史悠久的文明為人類發展和進步作出新貢獻。

歐舒米表示，阿中關係正處於黃金時期。阿方視中方為可信賴的真誠戰略夥伴。阿拉伯議會堅定支持中國維護國家統一和領土完整，高度讚賞並擁護習近平主席提出的系列重要倡議。阿拉伯議會願推動阿拉伯國家學習借鑒中國在減貧等領域的治國理政經驗，推動阿中關係再上新台階。

歐舒米說，中國一貫尊重主權，不干涉內政，贏得了阿拉伯國家的普遍尊重。習近平主席提出解決巴勒斯坦問題的公正主張，中方積極推動地區國家和解進程，支持埃及、沙特、阿聯酋加入金磚機制，阿方表示高度讚賞和衷心感謝，期待中國為促進阿拉伯國家和世界的和平、穩定、發展發揮更大作用。

王毅 埃及 阿聯酋

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