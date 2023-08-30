雷蒙多會李強 重申無意脫鉤

中國大陸國務院總理李強昨在北京會見美國商務部長雷蒙多時指出，希望美中一道努力，拿出更多務實有益行動，把中美關係維護好、發展好，中美經貿關係本質是互利共贏。雷蒙多則表示，美方無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤，願與中方加強在人工智慧、氣候變化等領域合作。

雷蒙多前天與大陸商務部長王文濤舉行會談後，宣布在兩國商務部間建立新的交流機制。昨天她在北京一連會見李強、大陸副總理何立峰和文旅部長胡和平，接著她預計轉赴上海訪問。

大陸央視報導，李強會見雷蒙多時說，去年大陸國家主席習近平與美國總統拜登在印尼峇里島會晤，達成一系列重要共識，為中美關係指明了方向。相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美相處的正確之道。希望美方與中方一道努力，拿出更多務實有益行動，把中美關係維護好、發展好。中方願同美方加強經貿領域對話合作，推動經貿關係健康發展，希望美方同中方相向而行。

李強指出，中美經貿關係的本質是互利共贏。但他也稱，把經貿問題泛政治化、泛安全化，不僅嚴重影響兩國關係與互信，也損害兩國企業和人民的利益，將給全球經濟帶來災難性影響。雙方應加強互利合作，減少摩擦對抗，共同推動世界經濟復甦，應對全球性挑戰。

雷蒙多表示，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤，願同中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。雷蒙多指出，美方也願同中方加強在人工智慧、氣候變化、打擊芬太尼（一種強效止痛劑）等領域合作。

何立峰會見雷蒙多時指出，中方關切美方三○一關稅、對陸出口管制、雙向投資限制等措施。中美雙方同意，應繼續保持溝通，支持兩國企業開展務實合作。

據路透報導，雷蒙多與何立峰會見時強調，雖然美國永不會在保護國家安全方面妥協，但美國不尋求與中國經濟脫鉤或阻礙中國經濟發展。

雷蒙多昨也與大陸負責觀光旅遊業務的文旅部長胡和平會面。胡和平說，希望進一步增加兩國直航航班，便利中國公民申辦赴美簽證，停止無端盤查滋擾赴美中國公民和團體。

大陸文旅部本月稍早公布第三批團客旅遊國家名單，其中包括美國。美中並同意明年在大陸舉辦第十四屆中美旅遊高層對話。