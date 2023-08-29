中美商務部長會談成果 陸學者：美政策調整具體進展

大陸商務部長王文濤與美國商務部長雷蒙多28日進行超過4個半小時的會談與共進午餐，雙方達成包含工作組在內的一些具體成果，使外界高度關注。對此有大陸學者解讀，這是美國拜登政府從「去中國化」到「去風險化」的一個具體進展，且有助於G20、APEC峰會舉行拜習會，但另有大陸學者認為，雷蒙多的訪問的結果「與6月和7月間她的三位內閣同僚訪華沒有實質性區別」。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒29日接受本報記者訪問時指出，現在中美關係是「多層次、多結構、多熱點、多難點」，所以這次雷蒙多（Gina Raimondo）到訪，「我覺得在雙方商務領域還是有進展就好」。

對於雙方成立副部長級的工作組，並啟動「出口管制資訊交流機制」，朱鋒認為，這顯示了現在拜登（Joe Biden）政府在處理中國問題上的新的政策調整，「一方面還是要打壓中國，但另外一方面也不能完全跟中國脫鉤斷鏈」，他將這個成果視為從「去中國化」到「去風險化」的一個具體進展。

而這次訪問的具體成果是否有助於提升「拜習會」9月在印度新德里的G20峰會期間、或者11月在美國舊金山的APEC峰會成行的可能性？朱鋒認為「這是肯定的」，因為現在至少在磋商機制層面，中美雙方都還是展示了一定的靈活度和建設性，所以這個機制如果進一步對話，確實對於重構中美商貿、經濟關係「還是有好處的」，尤其是現在2018年川普（Donald Trump）對中國大陸發動的貿易戰還沒有解決。

而大陸文旅部長胡和平、副總理何立峰、總理李強29日也都與雷蒙多會見，當中旅遊議題頗受關注，朱鋒則解讀，這反映了現在中美關係「不管怎麼樣，社會性的交往、基本的經濟的聯繫還要維繫，還要發展」。

不過也有大陸學者對雷蒙多的訪問仍持較為悲觀的意見。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘即對本報記者分析指，雷蒙多訪問未導致中美經貿和高技術領域多重重大對立和競鬥有顯著緩解，雖然就7個技術公司的美方出口管制作的鬆動意義積極，「但仍是很局部很次要的」。特別關鍵的是她反覆強調美國國家安全優先。

他認為，總的來看，雷蒙多的訪問的結果「與6月和7月間她的三位內閣同僚訪華沒有實質性區別」。

從整個中美關係發展來看，時殷弘還強調，中美關係的走向仍如2022年11月中旬峇里島中美峰會以來九個半月，在台灣、東海／日本海、朝鮮半島、南海、軍備競爭、高技術等重大領域「或維持對抗和競鬥，或顯著加劇對抗和競鬥」。就加劇而言，他特別指出「最突出的是中美峇里島峰會以來就台灣問題九個半月發生七輪嚴重軍事對抗，其中6月下旬往後兩個月多達五輪」。