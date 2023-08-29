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陸足壇反腐爆第14位 中超聯賽歷任董事長全落馬
中國大陸足壇反腐再爆新案，據中國足協29日下午在北京的辦公樓召開全體中層幹部會議通報稱，中足聯籌備組副組長、中超聯賽有限責任公司董事長劉軍已被有關部門帶走調查，這是第14位被帶走的中國足壇重要人物。至此，歷任中超董事長已全部落馬。
據北京青年報，8月29日下午，中國足協在位於北京的辦公樓召開了全體中層幹部會議，會上中國足協相關負責人通報了上述訊息，並稱劉軍被留置的相關手續已經辦完。
劉軍現年47歲，他是28日下午被大陸有關部門帶走的，但早上仍正常參加中足聯籌備組的工作，並與同事們討論業務問題，惟午後人就不見身影。
劉軍也是自去年11月，中國男足前主帥李鐵之後，第14名被帶走的中國足壇重要人物。北青報報導稱，加上之前的于洪臣、馬成全、李毓毅，中國大陸足壇反腐已有4名前任或在任中超公司董事長被帶走。
另據長安街知事公眾號，在此輪足壇反腐前，再往前追溯，先前的中超董事長南勇、楊一民在2010年落馬，這代表，至此中超公司歷任董事長均全部落馬。同時，有消息稱，原計劃於今年8月底結束，為期3個月的中國足協內部教育整頓工作，將延長兩周。
中超聯賽有限責任公司成立於2006年，位於北京市，是一家以從事體育為主的企業，而中超聯賽是由中國足球協會所主辦，中國大陸的最高等級職業足球聯賽。
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