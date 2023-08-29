快訊

開學日蘇拉颱風來亂！7地區30日停班停課 全台資訊看這裡

營建署大貪官收賄7千萬遭羈押 親友籌到850萬讓他重獲自由

給郭台銘面子？柯文哲示意支持者別做1事 致詞完畢握手「快閃離開」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為突破美國封鎖？網測新旗艦手機支援5G

中央社／ 台北29日電
華為今天無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，網路多項實測顯示，這支智慧手機支援5G網路，意味華為與中芯國際攜手突破美國的5G晶片封鎖。（網路照片）
華為今天無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，網路多項實測顯示，這支智慧手機支援5G網路，意味華為與中芯國際攜手突破美國的5G晶片封鎖。（網路照片）

華為今天無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，網路多項實測顯示，這支智慧手機支援5G網路，意味華為中芯國際攜手突破美國的5G晶片封鎖。但華為拒絕證實，表示要等9月發布會。

綜合陸媒報導，華為迄今尚未宣布Mate 60 Pro系列手機發表會日期，盛傳將在9月12日舉行，而這也是網傳蘋果將發表iPhone 15的同一天。

華為29日首度未發布先開賣Mate 60 Pro先鋒版，中午在官方商城上架，12GB+512GB單一版本定價人民幣6999元（約新台幣3.1萬元）。

華為並未同步發布Mate 60 Pro的參數訊息，但表示這是全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機，即使在沒有地面網路信號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話。

中國網路社群午後相繼出現多支實測影片顯示，Mate 60 Pro搭載的是麒麟9000S處理器，插卡後的手機沒有顯示是4G或5G，但最高測速平均在500Mbps至800Mbps之間，超過4G上限的300Mbps。

Mate 60 Pro的GPU採用華為自研的Maleoon 910，但遭到華為限制，「安兔兔」跑分未能顯示GPU具體性能表現。多數數位博主研判，華為的5G晶片效能不如當前高通、蘋果的頂規。也有一些博主認為這是4G升級版，還不算5G。

中國數位博主「測評君」在微博發文表示，華為Mate 60 Pro搭載麒麟9000S處理器，很多人關心是否有5G，群友諮詢實體門市回覆稱：「先鋒版沒有5G，後面版本會上5G」，網傳先鋒版可能會透過OTA解鎖5G。

華為客服則回應稱，「目前還不便公布是5G還是4G，具體詳情要等9月份的發布會」。

報導提到，不久前，華為調高今年智慧手機的出貨量目標，由原本的3000萬支提至4000萬支；處在全球智慧手機市場疲軟之際，對華為來說壓力不小。但華為若真的回歸5G，極有可能打破目前蘋果獨霸5G高階智慧手機的格局。

路透社7月報導引述3家法人機構指出，遭美國科技封鎖、導致5G手機難產的華為，計劃改用中芯國際等本國生產晶片及自製晶片設計軟體，在今年底前重新生產旗艦版5G手機，預計明年上市。

報導指出，華為將採用中芯的N+1製程，配合華為自行研發的電子設計自動化（EDA）軟體，生產相當於7奈米水準的晶片。

報導提到，根據評估，由於投產初期晶片良率可能低於50%，華為的5G新機出貨量，可能只有200萬至400萬支左右。

中芯 美國 華為

延伸閱讀

「地表最強蘋果分析師」郭明錤曝iPhone15最大賣點

大家都猜錯！華為Mate 60 Pro開售支持衛星通話、接入盤古AI大模型

愈貴愈賣！iPhone 14 Pro Max上半年出貨量稱霸全球 蘋果包辦前四名

FT 指稱台灣是Nvidia股價的關鍵弱點 有這兩大風險

相關新聞

李強會雷蒙多 稱願和美加強經貿對話合作

美國商務部長雷蒙多訪大陸，在與大陸商務部長王文濤、文旅部長胡和平、副總理何立峰等會面後，大陸國務院總理李強29日在北京會...

華為突破美國封鎖？網測新旗艦手機支援5G

華為今天無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，網路多項實測顯示，這支智慧手機支援5G網路，意味華為與中芯國際攜手...

台港澳學生金門體驗營 學員：荒廢碉堡反成和平象徵

為推進台灣及港澳學生情誼，台港經濟文化合作策進會（台港策進會）與陸委會合辦「2023台港澳學生金門體驗營」，本月13日起...

陸足壇反腐爆第14位 中超聯賽歷任董事長全落馬

中國大陸足壇反腐再爆新案，據中國足協29日下午在北京的辦公樓召開全體中層幹部會議通報稱，中足聯籌備組副組長、中超聯賽有限...

陸委會報告：2023上半年兩岸貿易總額年減26.2%

陸委會最新一期大陸情勢季報指出，台灣、中國大陸（含香港）今年上半年貿易總額為1051億美元（約新台幣3兆3536億元），...

入境中國注意了 行李若被加「海關鎖」須受檢

近日中國各地的國際機場旅客們在轉盤處等行李時發現，「好多箱子被加一把海關鎖」，還有封條註明「行李已被海關監管」；據「微悉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦