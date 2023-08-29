華為突破美國封鎖？網測新旗艦手機支援5G

華為今天無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，網路多項實測顯示，這支智慧手機支援5G網路，意味華為與中芯國際攜手突破美國的5G晶片封鎖。但華為拒絕證實，表示要等9月發布會。

綜合陸媒報導，華為迄今尚未宣布Mate 60 Pro系列手機發表會日期，盛傳將在9月12日舉行，而這也是網傳蘋果將發表iPhone 15的同一天。

華為29日首度未發布先開賣Mate 60 Pro先鋒版，中午在官方商城上架，12GB+512GB單一版本定價人民幣6999元（約新台幣3.1萬元）。

華為並未同步發布Mate 60 Pro的參數訊息，但表示這是全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機，即使在沒有地面網路信號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話。

中國網路社群午後相繼出現多支實測影片顯示，Mate 60 Pro搭載的是麒麟9000S處理器，插卡後的手機沒有顯示是4G或5G，但最高測速平均在500Mbps至800Mbps之間，超過4G上限的300Mbps。

Mate 60 Pro的GPU採用華為自研的Maleoon 910，但遭到華為限制，「安兔兔」跑分未能顯示GPU具體性能表現。多數數位博主研判，華為的5G晶片效能不如當前高通、蘋果的頂規。也有一些博主認為這是4G升級版，還不算5G。

中國數位博主「測評君」在微博發文表示，華為Mate 60 Pro搭載麒麟9000S處理器，很多人關心是否有5G，群友諮詢實體門市回覆稱：「先鋒版沒有5G，後面版本會上5G」，網傳先鋒版可能會透過OTA解鎖5G。

華為客服則回應稱，「目前還不便公布是5G還是4G，具體詳情要等9月份的發布會」。

報導提到，不久前，華為調高今年智慧手機的出貨量目標，由原本的3000萬支提至4000萬支；處在全球智慧手機市場疲軟之際，對華為來說壓力不小。但華為若真的回歸5G，極有可能打破目前蘋果獨霸5G高階智慧手機的格局。

路透社7月報導引述3家法人機構指出，遭美國科技封鎖、導致5G手機難產的華為，計劃改用中芯國際等本國生產晶片及自製晶片設計軟體，在今年底前重新生產旗艦版5G手機，預計明年上市。

報導指出，華為將採用中芯的N+1製程，配合華為自行研發的電子設計自動化（EDA）軟體，生產相當於7奈米水準的晶片。

報導提到，根據評估，由於投產初期晶片良率可能低於50%，華為的5G新機出貨量，可能只有200萬至400萬支左右。