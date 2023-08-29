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美滋擾港振華28輪 陸外交部：意識形態體現

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為大陸外交部發言人汪文斌表示，「振華28」部分船員個人電子設備遭收繳扣押。 （中新社）
圖為大陸外交部發言人汪文斌表示，「振華28」部分船員個人電子設備遭收繳扣押。 （中新社）

陸媒報導，今年7月上海振華海洋工程服務有限公司旗下的「振華28」輪在美國佛羅里達州傑克遜維爾港遭遇美海關與邊境保護局人員強行登船盤查。對此，大陸外交部發言人汪文斌29日在記者會上表示，已向美方提出嚴正交涉，並稱美方無端盤查滋擾，是赤裸的意識形態偏見。

汪文斌說，「振華28」部分船員個人電子設備遭收繳扣押，離美航行計劃被迫推遲，船方後續運營及船員工作生活受到影響。

汪文斌指出，近年來美國以各種藉口對中國公民入境設置障礙，無理干涉持有正常簽證的中國留學生入境，特別是屢屢以中方人員政治信仰和共產黨員身分等為藉口，無端盤查滋擾，這是赤裸裸的意識形態偏見和冷戰思維的體現。

汪文斌表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，並敦促美方糾正錯誤做法，停止對中方赴美人員無理盤查滋擾，停止侵犯中方人員合法權益，停止打著國家安全旗號阻撓破壞中美間正常人文交流和經貿合作。

環球時報23日報導，一艘香港籍「振華28」輪在美國佛羅里達州傑克遜維爾港遭遇美執法人員盤查，美執法海岸警衛隊隊員在錨地登船檢查，自錨地至港口全程隨船；抵港後，美海關與邊境保護局人員登船檢查，採集船員人臉指紋等生物信息，甚至盤問他們是否為中國共產黨黨員、軍人或政府官員。

中國社科院美國問題專家呂祥指出，搜查任何場所必須出具相應的法律文書，美方在未作任何說明、未出具任何書面文書的情況下擅自盤查，說明其根本沒有任何可以進行刑事指控的依據，是一種徹頭徹尾的「滋擾」。

「振華28」輪由振華海服運營，振華海服為上海振華重工(集團)股份有限公司的下屬海洋工程服務子集團，主要從事海上重、大、特運輸，海上工程安裝，海上風電開發建設及海上工程總承包等業務。

今年以來，美方擔憂振華製造的器具成為間諜工具。此前，《華爾街日報》在3月5日報導指出，美國官員擔心在美國各地的港口，包括軍方使用的幾個港口，大陸製的巨型起重機，可能成為中共當局的間諜工具。報導還直接點名上海振華重工所製造的起重機，並將之比作「特洛伊木馬」，內含許多傳感器，會讓中方得知美國為全球美軍進出口了哪些物資。

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