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陸學者：2024年大選台灣民眾面臨和平與戰爭的選擇

聯合報／ 大陸中心／即時報導
鴻海創辦人郭台宣布投入2024大選，在中國大陸也引起廣泛關注。記者曾原信／攝影
鴻海創辦人郭台宣布投入2024大選，在中國大陸也引起廣泛關注。記者曾原信／攝影

郭台銘28日宣布投入2024年大選在對岸的中國大陸也引起廣泛關注。廈門大學台灣研究院副院長張文生周二在環球時報撰文指出，2024年台灣大選很可能成為「統獨」對立的戰場，台灣民眾則面臨和平與戰爭的選擇。非綠陣營如不整合，作出的和平承諾將難以實現。

張文生表示，郭台銘的參選給台灣非綠陣營投下了震撼彈，使得原本就複雜的選情變得更加複雜，原本就困難的「藍白合」更是難上加難。他認為，郭台銘「非我莫屬」的姿態，令他的整合誠意大打折扣。

文章稱，多數台灣民眾並不滿意民進黨當局的執政表現，希望換人換黨是多數台灣民眾的願望。如果非綠陣營能夠成功整合出一組候選人，將有與賴清德一爭高下的機會，這是廣大非綠支持者尤其是泛藍民眾的共同期待。

如今，郭台銘宣布參選，將會使非綠陣營的合作難上加難。而綠營尤其是獨派勢力則紛紛叫好，甚至號召綠營支持者為郭台銘參選聯署。「賴清德躺著贏」一說不算是空穴來風。

張文生指出，2024年台灣大選很可能成為統獨對立的戰場，台灣民眾則面臨和平與戰爭的選擇。他們大多期待兩岸和平，對賴清德可能當選將帶來的兵兇戰危疑慮重重。非綠陣營如果不整合，作出的和平承諾將難以實現。

文章最後表示，確保兩岸和平的最有效方式是堅決遏制台獨分裂勢力的發展與泛濫，2024年台灣大選是台海局勢可能出現向好轉折的重要契機。非綠陣營如果看清楚了台灣的主流民意就應當拋棄前嫌，精誠團結，通過有效整合實現「下架民進黨」的共同目標。

郭台銘 大選 賴清德 2024大選 2024總統選舉 民進黨 統獨

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