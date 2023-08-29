與王文濤會談 雷蒙多：美中貿易多不涉國安

美國商務部長雷蒙多昨天在北京與中國大陸商務部長王文濤會談。雷蒙多表示，美中多數貿易投資不涉國安問題，美中保持穩定經濟關係「極其重要」；王文濤則稱，中方準備與美方共同營造更有利的政策環境。美國商務部在會後宣布，美中同意啟動出口管制執法訊息交流機制，並就兩國商業問題成立一個新工作小組。

商業小組每年開會 推進貿易

美國商務部說，工作小組將就貿易和投資問題尋求解決方案，推進美國在大陸的商業利益；此一小組將由副部長層級每年開會兩次，首次會議明年初由美國主辦。出口管制訊息交流機制則由助理部長層級參加，首次面對面會議將於廿九日在北京的大陸商務部舉行，美方認為此一交流機制提供一個平台，減少大陸誤解美國安全政策。

近來美國企業通報在大陸面臨愈來愈大挑戰，中方則嚴厲批評美國阻止其取得先進半導體。共和黨議員先前已表示，雷蒙多訪大陸期間將與中方成立工作小組，討論美國管制先進半導體出口大陸問題。許多共和黨議員反對成立此一小組。

雷蒙多是七年來首位訪問大陸的美國商務部長，也是繼國務卿布林肯、財長葉倫和氣候特使柯瑞後，美國近期第四位訪陸的高級官員。雷蒙多預計訪中四天，行程涵蓋北京與上海等地。

雷蒙多與王文濤會談時說，全世界都期待美中保持穩定的經濟關係。她表示：「這是一種複雜、具挑戰性的關係，我們當然會在某些問題上存有分歧，但我認為，雙方若抱持直接、開放和務實的溝通，將能取得進展。」強調美方無意阻礙大陸經濟發展，相信大陸經濟強健是好事，尋求與中方健康競爭。

這場會談進行約兩小時。王文濤表示，美中經濟關係不僅影響到兩國，也關係到全球其他國家，他對雷蒙多表明樂意與大陸貿易的言論感到欣慰。他說，願共同努力為加強兩國企業合作、營造更有利的政策環境，以穩定、可預測的方式促進雙邊貿易和投資。

雷蒙多：當涉及國安 不會讓步

雷蒙多強調，「當涉及國家安全時，我們不會談判，不會讓步，不會妥協」，但她補充說，美中雙邊貿易絕大多數不涉及國家安全問題。

在廿八日稍晚活動中，雷蒙多展示一些美國公司生產並在大陸銷售的個人護理產品，表示和國安無關的雙邊貿易可蓬勃發展，並稱兩國百分之九十九的貿易與出口管制無關。她說，美方也希望妥善處理雙邊商業關係，以穩定政治關係。