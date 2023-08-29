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免核酸免快篩 陸入境疫情管控明起取消
中國大陸外交部發言人汪文斌昨天宣布，八月卅日起，前往大陸的人員無需進行入境前新冠病毒核酸（ＰＣＲ）或抗原（快篩）檢測。這顯示大陸已全面鬆綁疫情管控。
其實在昨天宣布前，大陸已不要求入境旅客登機前進行核酸檢測，只需有四十八小時內的快篩檢測即可。
大陸是在去年十二月初開始鬆綁防疫措施，放棄原本採取的「動態清零」政策。今年初進一步將新冠疫情降級為「乙類乙管」，民眾感染也不用隔離，但入境大陸前仍要做病毒核酸或快篩。
有分析指出，北京此舉是進一步促進國際商務和觀光旅行的最新措施。大陸文旅部日前宣布，恢復旅行社經營大陸公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務，包括日本、南韓、美、英、德、澳等國。
昨天全面鬆綁消息一出，還引起大陸網友狐疑說：「原來這麼久還沒取消嗎？北韓前天都取消了」；「我以為是二○二二年的新聞」。
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