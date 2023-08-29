英外相今訪中 北京高分貝討文物

在英國外相柯維立預計出訪北京之際，北京透過官媒要求英國大英博物館歸還大量中國文物，公開批評英國「對中國製造劫難趁機劫掠或盜取文物」，用詞嚴厲，或為中英關係再投下變數。

大英博物館坐擁八百萬件館藏，近期驚傳藏品失竊案，館長費雪引咎辭職。大陸官媒環球時報刊發社評指出，該館兩千餘件文物失蹤案，牽動所有在大英博物館有文物的國家的心，呼籲該館將所有通過非正當管道獲取的中國文物，無償地歸還中國。

大陸官媒點名大英博物館追索中國文物，過去少見，也使話題在大陸社群媒體引發熱烈討論。

該社評提及大英博物館有約兩萬三千件來自中國的文物，並稱大多都是當年英國趁人之危、趁火打劫，甚至直接對中國製造劫難乘機劫掠或盜取得來的，還批評禁止博物館返還任何藏品的英國「大英博物館法」，強調大英博物館是英國殖民擴張歷史的縮影。

這起「官媒追討文物」事件，時間點也相當敏感。據路透、南華早報等消息，英外相柯維立預計八月廿九日到訪北京，將是五年來英外相首度訪問大陸，是倫敦尋求重新平衡與北京關係的一項努力。