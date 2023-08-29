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王國材：盼陸善意回應 按計畫開放陸客

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導

陸委會宣布規畫開放大陸團客赴台，初期每天限額兩千人次，並視大陸回應再確定實施日期，但國台辦不領情。交通部長王國材昨重申，期待大陸正面回應，「我現在是看不出來」；他並喊話「對岸開放心胸」最重要，期待這個月內善意回應，即按計畫開放。

國台辦稱陸委會開放陸團的規畫是民進黨當局在畫餅，名為恢復，實則堅不解禁。王國材昨受訪指出，過程經過許多討論，並回應國內旅遊業訴求，因此陸委會公布九月一日起，恢復第三地陸客來台觀光，初期規畫陸籍團客來台每天限額兩千人次。

王國材強調，若雙方認為兩岸交流應進行，期待這個月內，對方有善意回應，我方就會按既有計畫，讓團客持續開放。至於業者喊缺工一事，王國材說，政府祭出部分方案，包括勞動部擴大就業方案、旅宿業清潔人員補助、遊覽車人員訓練等。他強調，準備沒問題。

媒體詢問，若國台辦沒有新回應，陸委會一個月之後是否可能不開放兩岸旅遊？王國材指出，會再與陸委會討論，旅遊業者這個月也不必空著，先準備遊程工作。

王國材 陸委會 國台辦

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