福島核汙水／大陸又有日本人學校遇襲 日本外務省呼籲注意安全

日本啟動排放核廢水後，接連有日本機構及商戶受到滋擾或破壞。日本傳媒報導，繼青島後江蘇有日本人學校遭投擲雞蛋，日本外務省發出呼籲，要求在華日本人注意安全。

日本富士新聞8月27日報導，繼青島日本人學校遭投擲石塊，江蘇省蘇州市一間日本人學校在25日遭投擲雞蛋。校方表示沒有人員受傷或建築物損毀，已經加強保安。

因應近日收到大量騷擾電話，位於北京的日本駐華大使館和各地總領事已館加強保安。使館人員表示，已經加派人手應對突發狀況。

日本外務省27日發出公告，呼籲在華或準備赴華的日本人注意安全，包括不要大聲說日語、前往日本人學校或使館時注意周邊安全、及遠離示威活動。

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文章授權轉載自《香港01》