陸洪災後拚秋糧 3大措施搶救

處暑節氣，農田裡到處可見農民忙碌的身影。由於前期颱風引發一些地區洪澇災害，給農業生產帶來影響，更加需要做好田間管理、抗災奪豐收。現在距秋糧大面積收穫還有1個多月時間，各地糧食生產情況如何？採取哪些舉措應對汛情影響？下一步怎樣做好田間管理？

新華社報導，「經過專家指導，我們早早地就給玉米施用了營養藥劑，現在已經進入乳熟期，看長勢還不錯。」黑龍江省海林市新安朝鮮族鎮新安村村民付忠志說。今年他種了480畝地，其中有380畝不同程度受災，在其中一塊玉米地，秧苗上還可以看到洪水侵襲過的痕跡。農業專家的靠前指導，讓付忠志和鄉親們吃上了「定心丸」。

當前正值秋糧生產關鍵期。根據大陸農業農村部消息，今年秋糧面積穩中有增，目前北方地區玉米水稻正在灌漿，大豆處於結莢鼓粒期；南方中稻陸續進入灌漿成熟期。

農業農村部有關司局負責人表示，目前大陸全國晚稻栽插已結束，除部分晚秋作物外秋糧面積已落實。預計今年秋糧面積達到13.1億畝、比上年增加700萬畝左右，其中高產作物玉米面積增加1300萬畝。

據介紹，當前華北、黃淮海除局部洪澇災區外，大部土壤墒情好，加之雨熱同期同至，利於玉米等秋糧作物生長發育，長勢良好；南方中晚稻長勢明顯好於受高溫乾旱影響的上年；西北除局部受旱地區外秋糧長勢總體正常。

這位負責人表示，華北、黃淮、東北已全面轉入災後生產恢復階段，各級農業農村部門正一手抓防災、抗災、救災、減損失，一手抓大面積單產提升促增產，全力以赴以豐補歉、以秋補夏，奮力奪取全年糧食豐收。

近一段時間以來，圍繞抗災奪豐收，各地各部門迅速行動，推動落實防災減災和生產恢復措施：

1.搶排農田積水。農業農村部會同應急管理部緊急調用水泵等儲備機械，累計組織2280多支農機應急作業服務隊搶排農田積水。

2.加強技術指導。農業農村部派出10個工作組和24個科技小分隊赴受災一線，制定災後恢復生產十條措施和7個分作物救災技術意見，促進受災作物恢復生長。

3.強化救災支持。相關部門下達農業生產防災救災資金7.32億元人民幣，支持京津冀、東北等地抓緊開展農業防汛救災等相關工作。

眼下，江蘇省淮安市洪澤區水稻長勢良好，農民忙著進行田間管理。

「正是病蟲害防治關鍵期，我們抓緊組織人力，抓好病蟲害防治、除草和追肥，用科技力量保豐收。」江蘇祥發農業科技發展集團有限公司相關負責人梁敬唯說。

大陸農業農村部門將分類指導、精準服務抓好秋糧中後期田管，全力以赴確保全年糧食產量保持在1.3兆斤以上。