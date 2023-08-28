雷蒙多首訪中 在衝突裡找平衡

根據中國大陸央視新聞報導，美國商務部長雷蒙多廿七日晚間搭機抵達北京，大陸商務部美洲大洋洲司司長林峰到場接機。此行是雷蒙多首次訪問大陸。

大陸商務部曾就雷蒙多此次訪問表示，中方將就關切的經貿問題向美方表明立場，同時期待與美方就化解經貿分歧、推進務實合作進行深入討論。雷蒙多是應大陸商務部長王文濤邀請來訪。

雷蒙多八月廿七日至卅日訪問北京與上海，與中國政府官員及美國商業領袖會面。美方日前透過聲明表示，雷蒙多期待有具建設的討論。

在美方公布雷蒙多訪中前夕，美國商務部廿一日宣布，工業和安全局（ＢＩＳ）將卅三個實體從「未經核實清單」剔除，其中廿七個實體位於中國。

此舉被認為是美方為中美商務高官會談前，營造雙邊善意氛圍。大陸外交部當時即回應，中方歡迎美方將相關中國實體從清單中移出。這表明雙方是可以在互相尊重基礎上，通過溝通解決具體關切的，中方將繼續堅定維護中國企業和機構的合法權益。

紐約時報指出，雷蒙多此行肩負兩種有所衝突的責任，在強化美國與北京商業關係的同時，還要對中方施加近年來最強硬的貿易限制。

商務部長在傳統上大力捍衛美國商界利益，推動美國企業與大陸能有廣泛關係。但隨著北京變得更為強勢，大秀軍事經濟力量，美中關係變得冷淡。中方雖仍是美國的重要經濟夥伴國，但美方官員日益把中國看成安全威脅，施加一系列新措施限制北京取得美國科技，不讓中方用於加強軍事或安全。

對大陸的科技和貿易限制大多是由商務部所施加，已引發中方憤怒。雷蒙多的部門頒布廣泛貿易限制，賣給大陸的晶片、軟體及生產設備都被設限，她訪中結束返回華府後，白宮還準備擴大限禁範圍。

拜登政府想提升與大陸經濟關係，卻因國安考量而限制某些貿易，是否能取得平衡，雷蒙多此行堪稱極大考驗。

專家表示，雷蒙多訪中，讓中方高層可以強化與美貿易關係，釋放出大陸仍對國際貿易開放的訊息。但中方高層也嚴厲批評美商務部頒布的科技限禁令，雷蒙多訪中的一周，中方可能會重彈譴責調門。