雷蒙多首訪中 在衝突裡找平衡

聯合報／ 編譯潘勛、大陸中心／綜合報導
美國商務部長雷蒙多（左二）廿七日晚間搭機抵達北京，大陸商務部美洲大洋洲司司長林峰（右二）到場接機。（路透）
美國商務部長雷蒙多（左二）廿七日晚間搭機抵達北京，大陸商務部美洲大洋洲司司長林峰（右二）到場接機。（路透）

根據中國大陸央視新聞報導，美國商務部長雷蒙多廿七日晚間搭機抵達北京大陸商務部美洲大洋洲司司長林峰到場接機。此行是雷蒙多首次訪問大陸。

大陸商務部曾就雷蒙多此次訪問表示，中方將就關切的經貿問題向美方表明立場，同時期待與美方就化解經貿分歧、推進務實合作進行深入討論。雷蒙多是應大陸商務部長王文濤邀請來訪。

雷蒙多八月廿七日至卅日訪問北京與上海，與中國政府官員及美國商業領袖會面。美方日前透過聲明表示，雷蒙多期待有具建設的討論。

在美方公布雷蒙多訪中前夕，美國商務部廿一日宣布，工業和安全局（ＢＩＳ）將卅三個實體從「未經核實清單」剔除，其中廿七個實體位於中國。

此舉被認為是美方為中美商務高官會談前，營造雙邊善意氛圍。大陸外交部當時即回應，中方歡迎美方將相關中國實體從清單中移出。這表明雙方是可以在互相尊重基礎上，通過溝通解決具體關切的，中方將繼續堅定維護中國企業和機構的合法權益。

紐約時報指出，雷蒙多此行肩負兩種有所衝突的責任，在強化美國與北京商業關係的同時，還要對中方施加近年來最強硬的貿易限制。

商務部長在傳統上大力捍衛美國商界利益，推動美國企業與大陸能有廣泛關係。但隨著北京變得更為強勢，大秀軍事經濟力量，美中關係變得冷淡。中方雖仍是美國的重要經濟夥伴國，但美方官員日益把中國看成安全威脅，施加一系列新措施限制北京取得美國科技，不讓中方用於加強軍事或安全。

對大陸的科技和貿易限制大多是由商務部所施加，已引發中方憤怒。雷蒙多的部門頒布廣泛貿易限制，賣給大陸的晶片、軟體及生產設備都被設限，她訪中結束返回華府後，白宮還準備擴大限禁範圍。

拜登政府想提升與大陸經濟關係，卻因國安考量而限制某些貿易，是否能取得平衡，雷蒙多此行堪稱極大考驗。

專家表示，雷蒙多訪中，讓中方高層可以強化與美貿易關係，釋放出大陸仍對國際貿易開放的訊息。但中方高層也嚴厲批評美商務部頒布的科技限禁令，雷蒙多訪中的一周，中方可能會重彈譴責調門。

美國 北京 大陸商務部

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