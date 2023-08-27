陸體壇反腐 燒向籃協、冬奧

中國大陸體壇反腐風暴持續擴大，官方接連發布前女籃主教練、籃協副主席李亞光遭開除黨籍，以及曾任北京冬奧會中國體育代表團秘書長的倪會忠，涉嫌嚴重違紀違法被查的消息，還羅列出前者的十多項罪狀，包括喪失理想信念、對抗組織審查、侵吞巨額公款等。

北京日報報導，經查，李亞光喪失理想信念，背棄初心使命，對黨（中共）不忠誠不老實、表裡不一、做兩面人，與他人串供、對抗組織審查；違反中共中央八項規定精神，長期公車私用。

另，他不如實報告個人有關事項，未經批准因私出國；退休後違規接受企業聘任獲取報酬；不正確履行職責，插手決定下屬單位重大事項；「靠體吃體」，將下屬協會視為「私人領地」，利用職務便利騙取、侵吞巨額公款，在籃球聯賽參賽權審批等方面牟利，非法收受巨額財物。

由於李亞光構成職務違法並涉嫌貪汙、受賄犯罪，且中共十九大後仍不收斂，被認定性質嚴重，遭開除中共黨籍、取消退休待遇、收繳違紀違法所得等。

李亞光早年曾入選中國男籃代表隊參加國際賽，一九九二年他卅二歲時就任中國女籃主教練獲得奧運亞軍，曾擔任中國籃協副主席、重慶市體育局副局長等，他在二○一八年退休，在大陸體壇地位崇高。

此外，大陸國家體育總局冬季運動管理中心黨委書記、主任倪會忠涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。他是二○二二年北京冬奧成功舉辦的重要人物，長期在大陸國家體育總局工作。

陸媒財新網、新京報等報導稱，倪會忠可能與今年四月，被帶走調查的中國賽艇協會前主席劉愛杰有關，此次被查，顯示反腐已劍指與奧運資金運用有關。去年起，大陸體壇掀起反腐風暴，從足壇一路延燒至今。