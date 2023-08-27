兩岸觀策／開放陸客團 陸委會應更有自信

陸委會八月廿四日宣布規畫開放大陸團客赴台等事項，大陸國台辦隔天回應批評規畫沒有明確實施日期，名為恢復，實則拒不解禁，對兩岸交流施加更嚴苛限制。這次兩岸過招，陸委會雖已先退了一步，但還是誤判了大陸會「配合」演出，台灣大選前要看到陸客來台，仍不太樂觀。

根據陸委會端出的規畫，初期大陸團客來台每天限額兩千人次，依照對等原則，台灣團客赴大陸，初期也以每天兩千人次為原則。我方還設定了一個月的準備期，並稱「將視陸方回應」，再確定實施日期。

大陸國台辦隔天就嚴詞批判陸委會，提出三個「前所未有」，包括：對台灣民眾赴大陸團隊遊的限控前所未有；對台灣旅遊行業的管制前所未有；對台灣企業邀請大陸人員赴台從事會展和商務交流的限制前所未有等。大陸還將陸委會的規畫，定性為「完全是民進黨當局自己在畫餅」。潛台詞是，大陸不會跟著起舞。

平心而論，兩岸旅遊遲遲無法恢復常態，蔡政府必然感受到來自旅遊業者的龐大壓力，依照陸委會提出的規畫，蔡政府其實已經悄悄退了一步，就是不再堅持兩岸當局透過「觀光小兩會」協商，才能重啟兩岸旅遊。就此論，這不能不說是蔡政府釋出的一項「善意」。

可是這項所謂的善意，卻也可能讓大陸看破手腳，蔡政府終究難敵業者和民間交流的壓力，不得不先退一步，希望大陸方面能積極回應，「相向而行」，繼而讓兩岸旅遊重回正軌。

然而，從國台辦對規畫的批判，陸委會顯然是誤判了，以為大陸會配合演出，讓兩岸旅遊僵局落幕。從大陸立場看，兩岸旅遊是因疫情而暫停，一旦疫情緩解，本就無須再協商，直接恢復旅遊業務即可。

尤其大陸最無法接受的是，陸委會還設定一個月的準備期，要視陸方的回應，再確定實施。

這個「但書」，凸顯了政府還是把兩岸旅遊議題視為政治籌碼，既然無法逼使北京上談判桌、開啟觀光小兩會協商，至少要換到形式上的「兩岸對等」，而且是陸方積極配合我方。

說白一點，陸委會的規畫顯現出「小國自卑」的心態，台灣如果自詡民主自由國度，何須管制人民的旅遊意願，或設定人數限制？相對言，大陸管制陸客赴台，凸顯其威權治理的本質，台灣有必要在這方面也自比大陸，要求事事對等？

民選出來的蔡政府，應該更有自信，大陸越有管制，台灣就越不應有管制，讓大陸民眾看到台灣自由民主制度的優越。就當前兩岸旅遊僵局，台灣團客赴陸，完全操之在我，只在蔡政府一念之間。既已無疫情因素，直接宣布開放回到疫情前的常態即可。

至於大陸何時會放行陸客來台，就讓陸方自行決定。

但是從過去台灣大選年的經驗看，陸客團本來就會有所限縮，如今兩岸關係又不好，選前大陸恢復陸客來台的機率不高。

台灣團客若先恢復赴陸，不要有額外的限制，一方面蔡政府對旅遊和航空業者有所交代，另方面也向大陸展現恢復兩岸旅遊的真正善意。在此情況下，選後大陸團客恢復來台的機會應該不低，即使民進黨繼續執政，大陸也沒有理由再阻擋陸客來台，畢竟這是兩岸恢復民間交流的必要之舉。