快訊

新北資源回收鐵皮屋傳火警！出動43車78人搶救 全面燃燒畫面曝光

3年前獲掌上明珠…6旬男撞死重機騎士 為安撫愛女沒看號誌釀悲劇

南非總統安排的中國鼓表演竟來自台灣 習近平反應曝光

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
習近平得知是台灣佛光山教授學生們的中國鼓鼓藝後，點頭稱許。圖／取自南非數位通信部TikTok
習近平得知是台灣佛光山教授學生們的中國鼓鼓藝後，點頭稱許。圖／取自南非數位通信部TikTok

大陸國家主席習近平日前到南非訪問，看完一群當地學生表演的中華鼓藝後趨前問候，得知是台灣佛光山南華寺教授的鼓藝，點頭稱許說：「台灣請來的」。

習近平22日至25日到訪南非參加金磚峰會並對南非進行國是訪問，南非總統拉馬佛沙安排當地學生在總統官邸前表演中華鼓藝。據佛光山南非南華寺拍攝的影片顯示，約十名學生表演的鼓藝十分有氣勢，表演結束後習近平上前與學生們聊天，得知他們會說中文，開口問道：「你們這個是中國鼓嗎？」，學生們回答：「是」。

習近平再問：「跟誰學的？」旁邊一人回答：「我們佛光山南華寺在台灣的，專門促成中華文化在各國的傳播。」習近平點點頭並用手指了下說：「台灣請來的」。

習近平接著跟身旁的拉馬佛沙解釋：「這是中國鼓，一個是用在慶祝活動時的氛圍，還有一個是在戰鬥中的。」習近平還問學生：「你們中文都學得很多？」學生們說：「還在學」，習近平問：「打鼓，還有學什麼？書法、武術？」學生：「學說話和唱歌」，習近平：「功夫，功夫學了嗎？佛教也有功夫啊，少林寺」。

習近平 南非 佛光山

延伸閱讀

賴清德向對岸喊話 郭董：請習近平吃蝦仁飯和珍奶就不賣台？

陸商務部副部長：印度可以自由加入RCEP「門永遠敞開」

侯友宜表態當選不排斥侯習會 要告訴習近平「這事情」

賴清德邀習近平喝全糖珍奶 李彥秀酸：高明的愛情騙子

相關新聞

英媒指控中國間諜引誘英官員 陸駐英使館：肆意抹黑

中國大陸駐英國大使館發言人當地時間25日以答記者問方式回應英國炒作中國間諜引誘英國官員問題，表示這完全是捕風捉影，肆意抹...

陸商務部副部長：印度可以自由加入RCEP「門永遠敞開」

大陸商務部副部長王受文25日在新德里表示，印度可以自由加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），並補充稱這將促進中印...

共軍無人機穿越台灣、沖繩間海域 日本戰機緊急升空

日本防衛省統合幕僚監部發布消息指出，共軍2架「轟-6」轟炸機25日上午通過沖繩本島和宮古島之間，同日，共軍1架「BZK-...

南非總統安排的中國鼓表演竟源自台灣 習近平點頭稱許

大陸國家主席習近平日前到南非訪問，看完一群當地學生表演的中華鼓藝後趨前問候，得知是台灣佛光山南華寺教授的鼓藝，點頭稱許說...

北京冬奧功臣陷反腐風暴 大陸體總冬運中心主任遭查

大陸體壇持續反貪腐，這回遭查的竟是2022北京冬奧的大功臣。大陸國家體育總局26日在官網公布，國家體育總局冬季運動管理中...

中巴雄鷹-10空軍聯合訓練近日登場 直到九月中旬

中國大陸國防部上午發布訊息指出，根據年度計劃和雙方共識，中巴「雄鷹-10」空軍聯合訓練將於8月下旬至9月中旬在中國酒泉、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦