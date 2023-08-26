南非總統安排的中國鼓表演竟來自台灣 習近平反應曝光

大陸國家主席習近平日前到南非訪問，看完一群當地學生表演的中華鼓藝後趨前問候，得知是台灣佛光山南華寺教授的鼓藝，點頭稱許說：「台灣請來的」。

習近平22日至25日到訪南非參加金磚峰會並對南非進行國是訪問，南非總統拉馬佛沙安排當地學生在總統官邸前表演中華鼓藝。據佛光山南非南華寺拍攝的影片顯示，約十名學生表演的鼓藝十分有氣勢，表演結束後習近平上前與學生們聊天，得知他們會說中文，開口問道：「你們這個是中國鼓嗎？」，學生們回答：「是」。

習近平再問：「跟誰學的？」旁邊一人回答：「我們佛光山南華寺在台灣的，專門促成中華文化在各國的傳播。」習近平點點頭並用手指了下說：「台灣請來的」。

習近平接著跟身旁的拉馬佛沙解釋：「這是中國鼓，一個是用在慶祝活動時的氛圍，還有一個是在戰鬥中的。」習近平還問學生：「你們中文都學得很多？」學生們說：「還在學」，習近平問：「打鼓，還有學什麼？書法、武術？」學生：「學說話和唱歌」，習近平：「功夫，功夫學了嗎？佛教也有功夫啊，少林寺」。