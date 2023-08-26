中巴雄鷹-10空軍聯合訓練近日登場 直到九月中旬

中國大陸國防部上午發布訊息指出，根據年度計劃和雙方共識，中巴「雄鷹-10」空軍聯合訓練將於8月下旬至9月中旬在中國酒泉、銀川地區舉行。此系中巴兩國空軍第十次聯訓，有助於進一步深化兩軍務實合作，提高雙方部隊實戰化訓練水平。

巴基斯坦媒體在7月就已報導了中巴兩軍空軍將於近幾周舉辦沙欣10空軍聯合作戰演習；沙欣10就是中國大陸所稱「雄鷹 -10」的演習代號。

中巴上一次進行的沙欣空軍聯訓，是在2020年12月中印邊境緊張對峙期間，以及印巴實控線發生大規模砲戰的背景之下進行。當年5、6月中印雙方班公錯湖及加勒萬河谷兩度發生鬥毆或肉搏戰的衝突，而印巴則是在當年11月中旬在克什米爾附近爆發大規模砲戰。

但中方稱為「雄鷹-9」的那次中巴空軍聯合訓練卻在2020年12月9日拉開帷幕。解放軍的殲-10C、殲-11BS、運-20等戰機抵達巴基斯坦伯拉利空軍基地參演，演訓地點只距離印巴邊境不到200公里，因此引起印方高度關注，並讓印度空軍感受高度壓力。

不過，這次雄鷹-10是在大陸的甘肅、寧夏一帶進行演訓，不致再引起印度方面的警覺。