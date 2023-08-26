港媒：雷蒙多訪中預計交涉市場准入、反間諜法等議題

美國商務部長雷蒙多即將於27日訪問中國大陸，港媒引述消息人士報導，雷蒙多此行預計向中方提出包含市場准入、禁止美光在華銷售、大陸突擊檢查美國在華公司、「反間諜法」、數據安全等多項在美華企關心的議題。

香港南華早報報導，知情人士指出，雷蒙多作為一名高級官員，既是代表美國商務部，也代表了美國政府，因此討論的議題範圍將會很廣泛。

報導稱，北京方面則會要求美國進一步鬆綁對中國實施的出口管制。另一名知情人士表示，北京的核心擔憂是，美國政府是否就其出口管制，與限制美企投資中國敏感技術領域，做出任何政策改變與澄清。

對於雷蒙多到訪，大陸商務部發言人束珏婷24日在例行記者會上表示，中方將就關切的經貿問題向美方表明立場，同時期待與美方就化解經貿分歧，推進務實合作進行深入討論。

此前，雷蒙多於當地時間22日先拜會了大陸駐美大使謝鋒，謝鋒當時呼籲美方同中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。雷蒙多則向謝鋒談及美中商務關係、美國企業面臨的挑戰，以及可能合作的議題。

雷蒙多將於27日至30日訪問北京與上海，這將是繼美國國務卿布林肯、財長耶倫、氣候特使柯瑞後，近期第四位訪陸的美國高官。消息人士透露，美國駐中國大使伯恩斯將全程陪同。

彭博日前引述消息人士稱，雷蒙多訪陸可能取得的一個成果，是與大陸商務部成立一個工作組，討論出口管制，以及已被列入商務部出口黑名單的中國公司。 不過，外界分析普遍認為，雷蒙多此行能取得的成果應相當有限。

但報導引述諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）中國區主管林漢升表示，更重要的是，中美高層之間持續不斷的會晤，增加了兩國工作層面合作的舒適感，而工作層面才是真正能讓兩國商業關係取得進展的地方。