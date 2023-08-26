王毅：六國加入金磚必將有力推進世界多極化勢頭

據大陸外交部網站昨深夜發布訊息，大陸國家主席習近平出席金磚國家領導人第十五次會晤，結束行程之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅向隨行記者介紹此訪情況。王毅表示，金磚國家是塑造國際格局的重要力量，代表人類社會前進方向。五國32億民眾走向現代化，必將深刻改變世界發展進程。沙烏地阿拉伯等六個國家加入金磚，必將有力推進世界多極化和國際關係民主化勢頭。

王毅說，這是一次舉世矚目的多邊之旅。此訪立足南非和金磚，放眼非洲和世界。國內外輿論高度關注、密集報導，反映出新興市場和發展中國家推動建設公正合理全球治理體系的努力取得重大進展。

王毅表示，今年是中國和南非建交25週年。此次是習近平作為中國國家主席第四次對南非進行國事訪問，他說，特別值得指出的是，此訪彰顯了中南兩國在重大國際問題上的重要共識和共同利益。習近平主席強調，中方支持南非在國際和地區事務中發揮更大作用，願同南非等發展中國家踐行真正的多邊主義。這表明，中南戰略互信達到了新的高度，中南關係已經超越雙邊範疇，具有越來越重要的全球意義。

王毅表示，金磚國家人口占全球超過40%，經濟總量佔世界四分之一，經過17年發展，日益成為促進世界經濟增長、完善全球治理、推動國際關係民主化的建設性力量。在當前世界動盪變革、風險挑戰層出不窮背景下，發展中國家群體性覺醒，謀求團結進步、反對外部干涉的共同意願與日俱增。金磚國家秉持開放包容、合作共贏精神，致力於推進多極化世界，在此背景下，越來越多發展中國家叩響金磚大門，申請加入金磚機制。此次60多位國家領導人欣然應邀，雲集南非，充分反映了金磚合作的強大吸引力和感召力。

王毅表示，金磚國家是塑造國際格局的重要力量，代表人類社會前進方向。五國32億民眾走向現代化，必將深刻改變世界發展進程。習近平主席強調，金磚國家要站在時代潮頭，堅持獨立自主，堅持團結協作，堅持共同發展，堅持普遍安全，習近平主席的講話反映了金磚國家的共同心聲。

他說，習近平主席高瞻遠矚，深刻指出，金磚不能成為一個封閉內向的集團，而應該成為開放包容的平台。金磚擴員已經水到渠成，勢在必行。此次金磚領導人會晤作出政治決斷，決定邀請沙烏地阿拉伯、埃及、阿聯酋、阿根廷、伊朗、衣索匹亞作為新成員加入金磚，必將有力推進世界多極化和國際關係民主化勢頭。

王毅說，金磚合作機制日益發展壯大，受到絕大多數國家歡迎，但也有個別國家並不願看到。他們抱持冷戰思維，唱衰金磚合作，在此形勢下，金磚國家領導人會晤成功召開並邁出擴員歷史性步伐，有力回擊了那些雜音和抹黑，增強了全球南方國家聯合自強的信心和底氣。青山遮不住，畢竟東流去。金磚機制的蓬勃發展，是南南合作平台的拓展，是維護和平力量的增強，是世界正義陣線的擴大，是發展中國家團結合作的又一個重要里程碑。

王毅表示，習近平主席時隔5年再次踏上非洲大陸，倡議並同拉瑪佛沙總統共同主持中非領導人對話會，習近平主席宣布中方發起「支持非洲工業化倡議」，實施「中國助力非洲農業現代化計劃」和「非人才培養合作計劃」。這三大舉措涵蓋非洲實現現代化迫切需要的領域，也是中國以實際行動支持非洲發展的生動體現，受到與會非洲領導人熱烈歡迎。

他說，習近平主席再次明確表示支持非盟加入二十國集團，充分體現中國支持非洲提升國際地位和話語權。習近平主席還宣布明年中國將主辦第九屆中非合作論壇會議，這是繼2018年中非合作論壇北京峰會後中非領導人再次在中國聚首，必將成為中非之間又一次盛會。

王毅另表示，此訪期間，習近平與出席金磚國家領導人會晤的各國領導人進行了廣泛接觸互動，各方高度關注中國經濟和中國式現代化，熱切希望了解中國發展前景和成功經驗。習近平主席向金磚國家工商論壇發表致辭，闡明中國社會主義市場經濟的體制優勢，強調中國經濟韌性強、潛力大、活力足，將始終是世界發展的重要機遇。

他說，針對世界經濟下行壓力增大，全球發展事業面臨嚴峻形勢，習近平主席鄭重強調，中國始終同發展中國家同呼吸、共命運，過去是、現在是、將來也永遠是發展中國家一員，展現了中國同其他發展中國家構建發展共同體、不讓任何一個國家在世界現代化進程中掉隊的堅定決心。