日核汙水排海 陸：加大水產品食安及食鹽價格監管力度

日本政府24日啟動福島核汙水排海，大陸官方採取嚴厲反制措施，全面暫停日本水產品進口，外交部、生態環境部等部門亦同聲譴責日方行徑。而民間因為擔憂核汙水影響食用鹽則掀起搶鹽潮。對此，大陸市場監管總局25日表示，將加大水產品食安及食鹽價格監管力度。

新華社報導，大陸市場監管總局25日在官網發布新聞稿，批評日方無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核污染水排海，極其自私和不負責任。並強調該部門高度重視食品安全及價格監管工作。

針對水產品食安問題，大陸市場監管總局指出，在前期對進口食品安全風險隱患排查整治的基礎上，將部署各地市場監管部門進一步加大食品安全監管力度，督促食品生產經營者嚴格遵守食品安全法律法規及進口食品相關規定，嚴禁食品生產經營者採購、使用原產地為日本的水產品（含食用水生動物）、加工食品、製作餐食或進行銷售，並加強市場銷售進口水產品食品安全抽檢監測，若發現相關違法行為，將嚴格依法予以查處。

針對民間囤鹽，或有業者可能伺機哄抬價格的狀況，市場監管總局表示，將部署各地加強食鹽價格監測，強化分析預警，建立與相關互聯網平台「直通車」機制，及時掌握價格異常波動信息和違法行為線索。加大價格監管執法力度，嚴查囤積居奇、捏造散佈漲價信息等哄抬價格違法行為，及時公佈典型案例。

至於大陸民眾到底需要需要搶鹽？大陸最大食鹽生產商「中鹽集團」表示，大陸食鹽來源主要分為三類：井礦鹽、湖鹽、海鹽，而產品結構佔比為井礦鹽87%、海鹽10%、湖鹽3%，海鹽比例不高，且食鹽儲備供應充足，呼籲社會各界理性消費，不要盲目跟風搶購。