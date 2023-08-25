恢復陸客來台有限度 許舒博：「開大門、走大路」 交流才有溫度

陸委會24日宣布開放鬆綁兩岸人員往來措施，針對陸籍團客初期每天2,000人次，不含小三通。商總理事長許舒博25日表示，雖然啟動了兩岸的交流，但這個遠遠不夠，希望開大門、走大路，希望有更多的兩岸人民相互的交流，才會產生溫度。

許舒博在「2023豫台經貿洽談會暨兩岸智慧裝備製造中原論壇」上指出，河南許多產業可以到台灣去，台灣也非常需要這方面的機器設備。兩岸都面臨著同樣的問題，都有少子化的問題，要透過大家的努力，希望有新的智慧的設備來提升解決所有產業缺工的問題。

許舒博認為，產業的缺工會形成產業發展的困境，所以兩岸的人才技術培養西當重要，這幾天看到，在所住的飯店短短一條街上有三所大學，可以說河南非常注重所有人才的培育，尤其產業人才的培育。

許舒博提到，商總願意搭起兩岸經貿的橋樑，讓所有的大陸經貿團體和產業，到台灣訪問參訪時，願意協助他們找到對的口，讓彼此相對的產業能夠合在一起。

許舒博表示，台灣知道洛陽、開封、鄭州，但真的不知道新鄉有這麼漂亮的太行山。所以希望兩岸就像「兩岸攜手，融合發展，共創雙贏，」讓我們一起賺全世界的錢，來繁榮所有的民生。